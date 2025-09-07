A legdominánsabb világbajnoki éveit idéző erődemonstrációval húzta be Max Verstappen a Forma–1-es Olasz Nagydíjat. Több mint 19 másodperces előny birtokában szerezte meg az idei harmadik és pályafutása 66. győzelmét – a négyszeres világbajnokot a májusi Emilia-romagnai Nagydíj óta először intette le elsőként a kockás zászlót.

Norris: Nem voltunk olyan gyorsak, mint Verstappen 1
Rövid kezdeti csata után a pole-ból induló Red Bull-os Max…

Verstappen tempójára a McLarennek sem volt válasza: Lando Norris és Oscar Piastri a második, illetve a harmadik helyen kísérték célba a Red Bull versenyzőjét. Kettejük között három ponttal csökkent a különbség, így Piastri 31 ponttal vezeti a bajnoki összetettet. A verseny hajrájában megfordult a sorrend a két versenyző között: azzal, hogy Norris kerékcseréjét elrontották, a bokszutcát egy körrel korábban meglátogatott Piastri könnyedén átugrotta őt. A wokingiak végül csapatutasítással köszörülték ki az így keletkezett csorbát.

Az 53 körös verseny leintése után a 2012-es GP2-bajnok, a televíziós szakértőnek állt Davide Valsecchi készítette az interjúkat a dobogósokkal.

Nagyszerű napot zártunk” – nyilatkozta a monzai győzelme után Verstappen. „Az első körben kicsit balszerencsésen alakultak a dolgok, viszont utána szárnyaltunk. Élvezetes volt vezetni az autót, mindemellett az első etapban elég jól tudtam menedzselni a tempót, a bokszkiállást is jókor hajtottuk végre. A végén a kemény gumikon egy kicsit jobban nyomhattuk, jobban bírta az autó is.”

Fantasztikus teljesítményt nyújtott az egész csapat” – dicsérte a Red Bullt a 27 éves versenyző. „Egész hétvégén erre koncentráltunk. Nagyon élvezzük, hogy itt nyertünk – hihetetlen hétvégén vagyunk túl.”

Norris: Nem voltunk olyan gyorsak, mint Verstappen 2

A Forma–1-es Olasz Nagydíj dobogósai. (Fotó: Clive Rose/Getty Images)

Mindig is tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni Maxszal, és így is lett, legalábbis az elején. Nagyon élvezetes volt, de ma nem voltunk olyan gyorsak, mint Max és a Red Bull” – értékelt a dobogó második fokáról Norris. „Ez egy trükkös hétvége volt, pont olyan, mint az első néhány az idényben, de ezzel együtt is jó verseny volt, élveztem.”

Fogalmam nincs, mi történt” – tért ki a bokszutcai mizériára a brit. „Éreztem, hogy elég sokat időzök ott. Időnként hibázunk csapatként, és a mai nap is egy ilyen nap volt.”

Mindent megtettem, amit tudtam, de ma ennél többet nem tehettem. Megpróbáltam felvenni a kesztyűt Maxszal. Jó versenyünk volt, de ezt ő nyerte” – ismerte el a vereségét.

Nehéz volt az eleje, az első pár kör nem sikerült a legjobban” – summázta a napját Piastri. „Úgy tűnt, jobb a tempónk, mint Charles-é, de onnantól fogva, hogy megelőztem, magányos volt a verseny. Az autó nem volt pontosan olyan, amilyennek szerettük volna. Jobban éreztem magam, amint elkoptak a gumik, ami sosem jó jel. A pontoknak viszont örülök, így elfogadom.”

Ami pedig a Norris-esetet illeti, annyit mondott, hogy „volt egy kis incidens [vagy ahogy ő fogalmazott, inschident, utalva Charles Leclerc egy korábbi gokartos megszólalása], de rendben vagyunk”.

Norris: Nem voltunk olyan gyorsak, mint Verstappen 3
