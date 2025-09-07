A legdominánsabb világbajnoki éveit idéző erődemonstrációval húzta be Max Verstappen a Forma–1-es Olasz Nagydíjat. Több mint 19 másodperces előny birtokában szerezte meg az idei harmadik és pályafutása 66. győzelmét – a négyszeres világbajnokot a májusi Emilia-romagnai Nagydíj óta először intette le elsőként a kockás zászlót.

Verstappen tempójára a McLarennek sem volt válasza: Lando Norris és Oscar Piastri a második, illetve a harmadik helyen kísérték célba a Red Bull versenyzőjét. Kettejük között három ponttal csökkent a különbség, így Piastri 31 ponttal vezeti a bajnoki összetettet. A verseny hajrájában megfordult a sorrend a két versenyző között: azzal, hogy Norris kerékcseréjét elrontották, a bokszutcát egy körrel korábban meglátogatott Piastri könnyedén átugrotta őt. A wokingiak végül csapatutasítással köszörülték ki az így keletkezett csorbát.

Az 53 körös verseny leintése után a 2012-es GP2-bajnok, a televíziós szakértőnek állt Davide Valsecchi készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Nagyszerű napot zártunk” – nyilatkozta a monzai győzelme után Verstappen. „Az első körben kicsit balszerencsésen alakultak a dolgok, viszont utána szárnyaltunk. Élvezetes volt vezetni az autót, mindemellett az első etapban elég jól tudtam menedzselni a tempót, a bokszkiállást is jókor hajtottuk végre. A végén a kemény gumikon egy kicsit jobban nyomhattuk, jobban bírta az autó is.”

„Fantasztikus teljesítményt nyújtott az egész csapat” – dicsérte a Red Bullt a 27 éves versenyző. „Egész hétvégén erre koncentráltunk. Nagyon élvezzük, hogy itt nyertünk – hihetetlen hétvégén vagyunk túl.”

„Mindig is tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni Maxszal, és így is lett, legalábbis az elején. Nagyon élvezetes volt, de ma nem voltunk olyan gyorsak, mint Max és a Red Bull” – értékelt a dobogó második fokáról Norris. „Ez egy trükkös hétvége volt, pont olyan, mint az első néhány az idényben, de ezzel együtt is jó verseny volt, élveztem.”

„Fogalmam nincs, mi történt” – tért ki a bokszutcai mizériára a brit. „Éreztem, hogy elég sokat időzök ott. Időnként hibázunk csapatként, és a mai nap is egy ilyen nap volt.”

„Mindent megtettem, amit tudtam, de ma ennél többet nem tehettem. Megpróbáltam felvenni a kesztyűt Maxszal. Jó versenyünk volt, de ezt ő nyerte” – ismerte el a vereségét.

„Nehéz volt az eleje, az első pár kör nem sikerült a legjobban” – summázta a napját Piastri. „Úgy tűnt, jobb a tempónk, mint Charles-é, de onnantól fogva, hogy megelőztem, magányos volt a verseny. Az autó nem volt pontosan olyan, amilyennek szerettük volna. Jobban éreztem magam, amint elkoptak a gumik, ami sosem jó jel. A pontoknak viszont örülök, így elfogadom.”

Ami pedig a Norris-esetet illeti, annyit mondott, hogy „volt egy kis incidens [vagy ahogy ő fogalmazott, inschident, utalva Charles Leclerc egy korábbi gokartos megszólalása], de rendben vagyunk”.