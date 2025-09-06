Sergio Perez 2021-től négy szezont húzott le a Red Bullnál Max Verstappen mellett, és bár a mexikói időnként szép eredményeket hozott, sőt, nagy szerepet játszott a holland első világbajnoki sikerében, a versenyképessége a harmadik idényre elpárolgott, 2024 végén szerződést is bontottak vele.

Perez idei utódai még nála is jobban küszködtek Verstappen mellett, a közvélekedés szerint a Red Bull autóit tulajdonképpen csakis a holland képes eredményesen vezetni, ráadásul az egész csapat alapvetően köréje épül. Ezt hozta fel egészen kisarkítva a 2026-ban a Cadillacnél visszatérő pilóta apja, Antonio Perez Garibay is nemrég.

„Ha Checo ugyanolyan autót kapott volna, mint Verstappen, világbajnok lett volna” – mondta a Formula1.nl szerint a mexikói.

A kijelentés legalábbis megmosolyogtató, Verstappen apja, Jos számára pedig egyenesen vörös posztót jelentett, az X-en (a korábbi Twitter) keresetlen szavakkal vágott vissza a favoritizmus, az összeesküvés sejtetése miatt:

„Micsoda idióta ez a figura! Perez mindig ugyanolyan technikát kapott. Egyszerűen csak jobban kellett volna nyomnia” – írta.