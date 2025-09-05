Ugyan az elmúlt években a csapadék, a kerékcseréket illető szabályváltoztatás sem igazán dobta fel a Forma-1-es Monacói Nagydíjat, a futam gyakorlatilag mindig érdemi előzések, tétre menő versenyzés nélkül zajlik, a sportág továbbra is újra és újra visszatér a mediterrán hercegségbe.

Mint kiderült, legalább egy évtizedig biztos Monte-Carlo helye a naptárban, pénteken ugyanis bejelentették, hogy egészen 2035-ig meghosszabbították a kaszinós adóparadicsom versenyszerződését.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will remain on the Formula 1 calendar through 2035! Building on the existing agreement with @ACM_Media that runs through the 2031 season 🤝#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nTARdXKcZS — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

A szerződés kiterjesztése várható volt, hiszen a patinás futam – a városállamban első ízben 1929-ben rendeztek utcai gyorsasági versenyt! – az idei évre névadó szponzorként fogadta az F1 hivatalos időmérőjeként is visszatért TAG Heuert.

A Forma-1-es Monacói Nagydíjat eddig hagyományosan május utolsó hétvégéjén, az amerikai Indy 500-zal egy napon rendezték, ám a futam jövőre, 2026-ban már június első hétvégéjére esik majd.