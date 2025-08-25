Vége a nyári szünetnek, pénteken Zandvoortban „becsöngetnek” a Forma-1-nek, a Holland Nagydíjjal folytatódik a 2025-ös világbajnokság.

Akárki is győz majd a jelen állás szerint eléggé zord időjárású hétvégén, a Pirelli biztosan ünnepelni fog, ráadásul látványosan.

A 2011 óta a sportágat kizárólagos szállítóként kiszolgáló olasz gumigyártó a Holland Nagydíjon 500. Forma-1-es fordulóján szerepel majd, melyet – minden bizonnyal molinók, más dekorelemek mellett – a versenyre szállított több száz abroncson is megjelenik majd a jubileumot jelző „500 GP” felirat.

Az F1-ben korábban 1950-1958, 1981-1986 és 1989-1991 között szereplő Pirelli gumijain eddig 340 futamot nyertek (legelső F1-es nagydíjon is Pirelliken győzött Giuseppe Farina az Alfa Romeóval), és az olasz gyártó lassan, de biztosan halad a Goodyear 369-es csúcsához – a legalább 2027-ig maradó gyártó a 2026-os Amerikai Nagydíjon éri majd be ezt.

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a Vezess hosszabban is beszélgetett a Pirelli motorsportfőnökével, Mario Isolával, interjúnkat itt olvashatod!