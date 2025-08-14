Amióta „tétre megy a játék”, azaz dobogós helyezésekért, futamgyőzelmekért, világbajnoki címekért küzd, Max Verstappen folyamatosan feszegeti a határokat, akár támad, akár védekezik, bármikor kiszorítja a pályáról a támadót vagy kinézett „áldozatát”, ahogy az sem okoz neki gondot, hogy ő maga vágja le, „szélesítse ki” a kanyart vagy akár az egyenest – mint legutóbb a Hungaroringen, a ferraris Lewis Hamilton elleni csatájában – esetleg egyenesen ütközzön, ha nincs más opció, amikor a pozíció a tét.

A riválisok számtalanszor panaszkodtak már a hollandra, ahogy az évek során több szabályváltoztatás, irányelv-módosítás is Verstappen húzásaira reagálva született, ám házon belülről, a Red Bulltól – legalábbis nyilvánosan – sosem kapott igazi kritikát, sőt, szinte minden esetben megvédték, kimagyarázták a vitatható, büntetett manővereit. Így van ez ma is, azután is, hogy néhány hete távozott az addigi csapatfőnök, Christian Horner.

A Red Bull Racing sportigazgatója – azaz a személy, aki oda-vissza tudja a szabálykönyvet, reklamál a versenyirányításnál, ha kell, vitatkozik a versenyfelügyelőkkel, ha vizsgálat alá vonják az alakulatot vagy annak valamelyik versenyzőjét –, Jonathan Knowles is csak méltatni tudja a holland megközelítését:

„Nagyon-nagyon jól ismeri és érti a sportszabályzatot, a vezetési irányelveket. Sokszor volt már szó arról, hogyan tanulta ki, mit szabad és mit nem, hogyan használja ki ezeket – művészi szintre fejlesztette ezt” – mondta az Inside Track podcastben a poszton 2025 kezdete óta dolgozó szakember.

„Időnként megosztó, amit csinál, de szerintem ez is hozzátartozik a jó teljesítményhez. Meggyőződésem, hogy a versenyzést szabályozó előírások kimaxolása ugyanannyira hozzájárul az eredményeihez, mint a veleszületett tempója” – folytatta.