Max Verstappen a barcelonai Forma-1-es Spanyol Nagydíjon a Red Bull-autó nyilvánvaló hátránya ellenére is kiemelkedő versenyt futott, az eltérő gumistratégiával még az egyértelműen jobb McLareneket is is megizzasztotta.

…egészen a hajrá elején érkező biztonsági autós szakaszig, amikor jobb híján csak kemény keverékű Pirelliket kapott a kiállásánál, majd az újrarajtolást követően rövid időn belül három incidensbe is keveredett a holland.

A címvédő ezekből kettőt „túlélt”, ám a mercedeses George Russellbe való belefutásáért – sokak szerint túl enyhe – büntetésével (10 mp + 3 büntetőpont) a 4-5. helyett csak a 10. lett, mellyel 49 pontos hátrányba került az éllovas Oscar Piastrihoz képest.

A blama nem kis része a csapaté, de Verstappen vezette az autót, végső soron ő volt a felelős, ám a Red Bullnál semmiért sem hibáztatják a pilótát.

„Felismertük, hogy kockáztatnunk kell bármilyen jó eredmény érdekében, ez pedig három kiállást jelentett. Sajnos a biztonsági autó közbeszólt a végén” – mondta a német Skynak az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko.

„Már csakis kemény keverékű gumink maradt, egyértelműen nem a megfelelő keverék. Az a gumi különösen rossz volt az előmelegítést tekintve. Mindannyian láttuk Max manőverét az újraindításnál, de ez van, a kockáztatás jót is, rosszat is hozhat. Max maga is érezte, hogy nincs tapadása, a gumi miatt majdnem el is dobta az autót. Aztán jött Leclerc, ezt illetően nem is szeretnék részletekbe menni” – utalt a célegyesnebeli, végül nem büntetett összeérésre.

„Azt mondanám, hogy remekül vezetett az élmezőnyben, de a gumiválasztás kicsinálta… Persze ahogy mondtam, nem volt más gumija, és nem is tudta, hogy csak ez marad neki. Ez az elkeseredés aztán megmutatkozott a vezetési stílusában is” – folytatta az osztrák.