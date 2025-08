A hétvégén immár 40. alkalommal rendezik meg a Hungaroringen a Forma-1-es Magyar Nagydíjat – a jubileum alkalmából visszatekintünk az első, 1986-os kiadás mezőnyére.

Az akkori résztvevők egy része széles körben ismert, hiszen a vadonatúj magyar versenyhelyszínen összesen hat aktuális vagy leendő világbajnok volt ott: az 1980-ban a Williams első egyéni bajnoki címét szerző ausztrál Alan Jones, 1981 ’83, majd végül ’87 győztese (Brabham, Brabham és Lotus), a brazil Nelson Piquet, 1982 williamses világbajnoka, a finn Keke Roseberg.

Nem hiányzott az előző év címvédője, a McLarennel 1985-ben, ’86-ban és ’88-ban, majd 1993-ban a Williamsszel is bajnoki sikerig jutó Alain Prost, a feltörekvő sztár, a ’86-os magyar forduló idejére négyszeres futamgyőztes, a McLarennel később ’88-ban, ’90-ben és ’91-ben bajnoki címet nyerő, ekkor még a Lotusnál vezető Ayrton Senna, valamint a brazil lotusos elődje, az ekkor a Williamsben ülő, majd a brit alakulattal végül 1992-ben bajnoki címig jutó Nigel Mansell.

A rend kedvéért: a hungaroringi versenyen Prost, Rosberg és Jones kiesett, Mansell, Senna és Piquet adta az első hármat.

A feljebb felsorolt ászokkal, legendákkal nem foglalkozunk hosszabban, ám az alábbiakban sorra vesszük a maradék 21 nevezett pilótát – persze köztük is akadnak majd nagy nevek, futamgyőztesek – de kezdjük a végéről, a befutós eredményeik alapján fordított sorrendben mutatjuk, kik indultak az első Magyar Nagydíjon!

Allen Berg (Osella – kiesett)

Az 1961-es születésű, ma is élő kanadai pilóta előbb az USA-ban, majd az ausztrál–új-zélandi tasmán szériában tanulta a formaautózás alapjait, mielőtt 1983-ban a brit Forma-3-ba került, ahol olyan ellenfelei voltak, mint Senna és Martin Brundle. Több, versenyülést nem hozó F1-es teszt után 1986-ban került a nem túl sikeres Osellához (az olasz csapat egy évtized alatt 5 pontot gyűjtött az F1-ben), velük 9 hétvégének vágott neki, egyre nem kvalifikált, öt alkalommal – a Hungaroringen is – kiesett, legjobb eredménye egy 12. hely volt. Az F1-es kaland egy évig tartott, később, 1990-ben még a csúcskategóriában, a C1-ben szerzett egy 11. helyet a Le Mans-i 24 óráson.

Huub Rothengatter (Zakspeed – kiesett)

Az 1954-es születésű holland versenyző az első Magyar Nagydíj idején harmadik idényét töltötte az F1-ben, a Spirit és az Osella után nálunk a Zakspeednél vezetett. Az F1-ben három szezon alatt nem szerzett pontot, igaz, a korábbi korábbi F2-es eredményei eleve nem predesztinálták sokra. Később Jos Verstappen (a négyszeres bajnok Max apja) versenyzői karrierjét egyengette menedzserként.

Andrea de Cesaris (Minardi – kiesett)

Bár F1-es futamgyőzelmet sosem szerzett, viszonylag ismert az 1954-es születésű, 2014-ben elhunyt olasz, hiszen 1980-tól egészen 1994-ig szerepelt a sportágban többek között az Alfa Romeo, a McLaren, a Ligier, a Minardi, a Tyrrell, a Jordan és a Sauber színeiben. A számtalan balesete, kiesése kapcsán ismert de Cesaris a 2024-es Miami Nagydíjig a Forma-1 történetének a győzelem nélküli legtöbb (208) futam rekordját is tartotta – ezt Nico Hülkenberg vette át tőle. Az olasz az F1 után jól kereső pénzügyi szakember lett, végül jó egy évtizede közúti motorbalesetben veszítette életét.

Riccardo Patrese (Brabham – kiesett)

Nevét sokan ismerhetik, hiszen Forma-1-es karrierje az 1970-es évektől egészen a ’90-es évek elejéig tartott, az 1964-es születésű olasz jó darabig, ’93-tól egészen 2008-ig minden idők legtöbb futamán (257) indult versenyzője volt. Patrese pályafutása során megfordult az Arrowsnál, a Benettonnál, a Brabhamnél, majd hosszú éveket töltött a Williamsnél, nálunk csapattársa, a győztes Mansell mögött a 2. helyen zárt a bajnokságban ’92-ben. Összesen hat futamgyőzelmet szerzett. Híres arról, hogy hobbiként vonatmodelleket gyűjt.

Christian Danner (Arrows – kiesett)

Ugyan 1985-ben Forma 3000-es bajnoki címet szerzett, három teljes F1-es szezonjában nem sok babér termett neki az Osellánál, az Arrowsnál, a Zakspeednél és a Rialnál, mindössze két pontszerzést könyvelhetett el. Az F1 mellett, majd után számtalan túraautó- (pl. DTM) és hosszú távú futamon indult, de kiemelkedő eredményei nem voltak, az ’58-as születésű bajor pilóta neve inkább a német RTL Forma-1-es közvetítéseiből csenghet ismerősen.

Piercarlo Ghinzani (Osella – kiesett)

Több alsóbb kategóriás siker után 1981-ben mutatkozott be a Forma-1-ben az 1952-es születésű olasz az Osellánál, majd 83-tól egészen 89-ig teljes szezonokat töltött a csúcskategóriában, túnyomórészt az Osellánál, de megfordult a Zakspeednél és a Ligier-nél is. Sikerben nem sok része volt, futamai bő negyedére nem is kvalifikált, pontot egyszer, a ’84-es Dallasi Nagydíjon szerzett. Az F1 után saját versenycsapatot alapított, mely több F3-as szériában is részt vett.

Derek Warwick (Brabham – kiesett)

Az 1954-es születésű brit, miután 1980-ban a 2. helyen zárta a Forma-2-es bajnokságot, gyakorlatilag végigversenyezte a 80-as éveket az F1-ben. ’81 és ’90 között előbb a Tolemannél, majd Renault-nál, a Brabhamnél, majd az Arrowsnál és a Lotusnál versenyzett, legsikeresebb szezonja ’84 volt, amikor négy dobogós helyezést szerzett a franciákkal. 1992-ben a Le Mans-i 24 óráson aratott győzelmet, az az évi sportautó-vb-t is megnyerte, majd 1993-ban egy évre visszatért az F1-be is a Footworkhöz. Az F1 után még számos túraautó-versenyen indult, majd az ezredforduló után az „öregfiúk” formaautós sorozatában, a Grand Prix Mastersben is indult. Napjainkban az FIA egyik versenyfelügyelőjeként hallhatunk róla.

Michele Alboreto (Ferrari – kiesett)

Több szép Forma-3-as eredménnyel a tarsolyában 981-ben mutatkozott be az F1-ben az ’56-os születésű olasz. Közel másfél évtizedes pályafutása során vezetett a Tyrrellnél, a Ferrarinál, a Footworknél és a Minardinál is, legsikeresebb korszaka a 80-as évek közepe-második fele volt. A Tyrrellnél is nyert egy futamot, majd a Ferrarival még további négyet, valamint további 19 dobogós helyezést ért el – ’85-ben a bajnokság 2. helyén zárt. A Forma-1 mellett és után is rendszeresen indult hosszú távú versenyeken, 1997-ben a Porschével Le Mans-i 24 órást is nyert. 2001-ben, alig 44 évesen veszítette életét egy audis teszten.

Alessandro Nannini (Minardi – kiesett)

Az 1959-es születésű olasz Forma-2-es és sportautós tapasztalatok birtokában épp 1986-ban mutatkozott be az F1-ben a Minardinál, ahol két szezont húzott le, majd további hármat a Benettonnál töltött. Az utóbbi csapatnál viszonylag sikeres volt, összesen kilencszer állt dobogóra, a ’89-es Japán Nagydíjat meg is nyerte. Az F1 után további, eredményekben gazdag éveket húzott le a túraautózásban, a DTM-ben és a nemzetközi szériában is számos versenyt nyert.

Teo Fabi (Benetton – kiesett)

Európai és japán Forma-2, sportautós vb-s részvétel után első ízben 1982-ben kapott F1-es lehetőséget az 1955-ös születésű olasz a Tolemannél, ’83-ban viszont átrándult az USA-ba, ahol az IndyCarban a bajnokság 3. helyén zárt. A Forma-1-be a Brabhamnél tért vissza, velük egy dobogós helyet szerzett, majd a Benettonnál folytatta, ahol viszont három szezon alatt is alig volt célba érése – utolsó, ’87-es szezonja sikerült a legjobban, újra összejött neki egy 3. hely. Az F1 után hosszú évekig újra az IndyCarban vezetett, több-kevesebb sikerrel, 1991-ben ugyanakkor a sportautó-világbajnoki címet is sikerült megszereznie a Jaguarral. Abban az évben a 3., két évvel később a Peugeot-val a 2. lett a Le Mans-i 24 óráson.

Thierry Boutsen (Arrows – kiesett)

Az 1957-es születésű belga pilóta a 80-as évek elején szép Forma-3-as és Forma-2-es eredmények után ’83-ban került a Forma-1-be, ahol aztán egy teljes évtizedet húzott le. Az Arrowsnál kezdett, majd a Benettonnál, a Williamsnél és a Ligier-nél is lehúzott két-két szezont, utolsó évét a Jordannél töltötte. Pályafutása során 3 futamot nyert, összesen 15-ször állhatott dobogóra. Az F1 előtt, mellett és utána is számos hosszú távú versenyen vett részt, a Le Mans-i 24 óráson két 2. és egy 3. helyet is elért a 90-es években. Boutsen azóta sikeres repülőgép-forgalmazó céget is irányít, valamint több alsóbb kategóriában bír csapattal.

Gerhard Berger (Benetton – kiesett)

Az 1959-es születésű osztrák világbajnok ugyan nem lett, de a 80-as, 90-es évek egyik meghatározó, igen sikeres versenyzője volt. A ’84-es, néhány futamos próbálkozás után az első teljes szezonja a ’85-ös volt, akkor az Arrowsszal nem sokat ért el, de a Magyar Nagydíj évében a Benettonnal már egy 3. helyet, sőt, egy győzelmet is összehozott (11 évvel később ő szerezte a csapat utolsó futamgyőzelmét is). Három idényt a Ferrarinál töltött, velük öt győzelmet – és számos dobogós helyezést – szerzett, majd a McLarenhez került Ayrton Senna mellé, akivel jó barátok is lettek. A brazil csapattársaként jó, eredményes második számú volt.

Berger aztán bumerángként előbb a Ferrarihoz, majd onnan a Benettonhoz tért vissza, tovább gyűjtve a győzelmeket – a végén 10-nél állt meg a számláló, egyéb dobogós helyezésből 38-ig jutott.

Az osztrák a 2000-es évek elején a BMW F1-es versenyigazgatója volt, 2006-ban feles résztulajdonosa lett a frissen alapított Toro Rossónak, a csapatból 2008 végén szállt ki – de addigra már megvolt az első futamgyőzelem. Berger néhány évet az FIA formaautós bizottságának vezetőjeként is eltöltött, 2017-től a ’22-es feloszlatásig pedig a DTM-et szervező ITR elnöke volt.

René Arnoux (Ligier – kiesett)

Az 1948-as születésű francia az 1977-es európai Forma-2-es bajnoki címmel a tarsolyában érkezett meg az F1-be ’78-ban a rövid életű Martinihez, a következő szezontól viszont a szintén csak pár évvel korábban indult gyári Renault pilótája lett, ahol számos dobogós helyezést és négy győzelmet is elért. A Ferrarinál két teljes – és eredményes – szezont töltött, de ’85 elején, egy forduló után távozott. Az első Magyar Nagydíj évében a Ligier-nél tért vissza, de a hanyatló csapatnál egyre kevesebb babér termett számára, utolsó szezonja a ’89-es volt. Végső mérlege 7 győzelem és további 15 dobogós helyezés volt. Arnoux az F1 után feltűnt még a Le Mans-i 24 óráson, valamint a Gran Prix Masters örgefiúk-szériában, de elsősorban vállalkozásaira koncentrált – gokartpályákat üzemeltetett, gyártulajdonos lett.

Jonathan Palmer (Zakspeed – 10.)

Az 1956-os születésű angol fiáéhoz – Jolyon Palmer – hasonló karriert járt be: 1981-ben Brit Forma-3-as, ’83-ban európai Forma-2-es bajnok volt, de a Forma-1-ben nem ért el sokat. ’84-től ’89-ig vezetett az RAM-nél, a Zakspeednél majd a Tyrrellnél is, de hat szezonja alatt mindössze 8 pontszerzést könyvelhetett el. Palmer az F1 előtt, alatt és utáni indult Le Mans-ban, legjobb eredménye az 1985-ös, porschés 2. hely volt. A Forma-1-es karrier után Palmer a brit F1-es közvetítőstáb tagja lett, de segített a McLaren 1994-es szupersportkocsija, az „F1” fejlesztésében is. Üzlettársaival együtt megalapította MotorSportVision céget, mely több alsóbb kategóriás sorozatot is szervezett-működtetett, de megvásárolták például Donington Parkot és egyéb pályákat is.

Philippe Alliot (Ligier – 9.)

Bár addigra éveket húzott le különböző formaautós szériákban, az 1954-es születésű franciának az 1983-as porschés Le Mans-i 3. hely hozta a ’84-es Forma-1-es lehetőséget. A csúcskategóriában az RAM-nél kezdett, majd gyakorlatilag a Ligier és a Larousse között „pattogott” ’93-ig kevés eredménnyel, alig hatszor szerzett pontot, legjobb eredménye egy 5. hely volt. ’92-ben és ’93-ban ugyanakkor – már a Peugeot-val – megismételte korábbi Le Mans-i eredményét két 3. hellyel. Az F1 után még számos túraautó-versenyen indult, próbát tett a jégversenyzéssel, a Dakarba is belekóstolt, de a politika világába is belépett.

Philippe Streiff (Tyrrell – 8.)

Az 1955-ös születésű francia szép Le Mans-i szereplések után 1984-ben mutatkozott be a Forma-1-be, akkor egy futam erejéig volt jelen, de még a következő évben is csak néhány fordulón vett részt a Ligier-nél, ám a szezonzárón dobogóra is állhatott. Három teljes szezonjából kettőt a Tyrrellnél húzott le, majd az AGS-hez igazolt, ott már nem jött neki össze pontszerzés, ’89 elején pedig egy tesztbalesetben lebénult, tolószékbe kényszerült, versenyzői karrierje véget ért. Később motorsportszervezőként tevékenykedett. 2022-ben hunyt el.

Patrick Tambay (Lola – 7.)

Az 1949-es születésű francia az első Magyar Nagydíjon már utolsó Forma-1-es évét töltötte. Tambay a 70-es évek közepén több szép formaautós és Can-Am-es eredmény után került az F1-be ’77-ben, az évek során megfordult a Surteesnél,a Theodore-nál és a Ligiernél, de két szezont lehúzott a McLarennél, hármat a Ferrarinál, ahová a tragikusan elhunyt Gilles Villeneuve helyére szerződtették, majd a Renault-hoz került. Az olasz csapatnál érte el legjobb eredményeit, két futamgyőzelmet és fél tucatnyi dobogós helyezést. A Renault-val szintén dobogóra állt néhányszor. Az F1 után még próbát tett a hosszú távú versenyzéssel, valamint ő is feltűnt a már említett Grand Prix Masters mezőnyében, de a francia F1-es közvetítésekben is dolgozott, valamint a kisebb politikai karriert is befutott. 2022-ben hunyt el.

Martin Brundle (Tyrrell – 6.)

Az 1959-es születésű angol nem szorul különösebb bemutatásra, közismert, hogy Ayrton Senna kemény ellenfele volt az 1983-es Brit Forma-3-as szezonban, majd a brazillal egy időben, ’84-ben mutatkozott be az F1-ben. ’96-ig tartó csúcskategóriás pályafutása alatt számtalan csapatot megjárt – Tyrrell, Zakspeed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren, Jordan –, összesen 9 alkalommal állt dobogóra. ’88-ban a sportautó-vébén a győztes Jaguar-csapat tagja volt, ’91-ben, szintén a Jaguarral megnyerte a Le Mans-i 24 órást. Brundle az F1 után jó néhány hosszútávú versenyen indult, de mai napig tartó ismertségét annak köszönheti, hogy 1997 óta a brit Forma-1-es közvetítések oszlopos tagja.

Johnny Dumfries (Lotus – 5.)

Skót nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot 1958-ban, de nem ennek, hanem tehetségének köszönhette versenyzői karrierjét. 1984-ben elképesztő, példátlan fölénnyel nyerte meg a Brit Forma-3-at, és bár a Forma 3000-ben nem villogott a következő évben, az első hungaroringi verseny évében az F1-be is bekerült a Lotushoz. Ott inkább kiesések jutottak neki, két pontszerzése közül az egyik épp nálunk jött össze – a magyarországi 5. hely volt a legjobb eredménye.

Az F1 után Dumfries az 1988-as Le Mans-győzelemmel bizonyította, hogy nem volt fakezű. A versenyzéssel a ’90-es évek elején hagyott fel, hogy aztán apja örökébe lépve Bute márkija legyen. 2021-ben hunyt el.

Stefan Johansson (Ferrari – 4.)

Az 1956-os születésű svéd F1 előtt legjobb eredménye a Brit Forma-3 ’80-as bajnoki címének megszerzése volt (a későbbi McLaren-főnök Ron Dennis csapatánál), és bár már abban az évben, majd ’83-ban és ’84-ben is részt vett Forma-1es futamokon a Shadow, a Spirit, a Tyrrell és a Toleman autóiban, ’85-től ’89-ig öt teljes szezonja volt. Ezekből kettőt a Ferrarinál, egyet a McLarennél, és szintén egyet-egyet a Ligier-nél és a hírhedt Moneytron Onyxnál töltött. Futamgyőzelmet nem szerzett, de összesen 12 alkalommal állhatott dobogóra. ’90-91-ben még különböző csapatoknál be-beugrott, de F1-es karrierje a végéhez ért.

Johansson a 90-es években az amerikai CART-ban is lehúzott 5 szezont, a legnagyobb sikereit ugyanakkor a hosszútávú versenyzésben érte el ’97-ben a Porschével Le Mans-i 24 órást nyert, de ’92-ben és 2003-ban is volt kategóriagyőzelme. A Grand Prix Mastersben is indult.

A svéd pilótamenedzser és csapattulajdonos is volt, IndyLights-, majd CART-istállót is működtetett, de szakkommentátorként is fel-feltűnt.