Kétségkívül Nico Hülkenberg dobogója a 2025-ös szezon egyik legnagyobb pillanata: a Sauber német versenyzője 239 futamot várt arra, hogy megtörjön a jég, viszont a Forma-1-es Brit Nagydíjon a dobogó legalsó fokán pezsgőzhetett.

Arról, hogy az áttörés változtatott-e a motivációján, és ezek után mer-e ennél is nagyobbat álmodni, a Vezess kérdésére válaszolva beszélt a 40. Magyar Nagydíj csütörtöki médianapjára szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

„Semmi sem változott Silverstone óta” – nyilatkozta a 37 éves pilóta. „Természetesen a csapatnak ez óriási löketet adott. Továbbra is azt érezzük, sőt, most mindenkinek megmutattuk, hogy amennyiben jó az autónk, és mi is jól végezzük a dolgunkat, képesek vagyunk ilyen eredményekre. Ez nagyon fontos mindenkinek, aki érintett ebben a projektben. Csapatként együtt fejlődünk, és az önbizalmunk is nő, ez a legfontosabb.”

Szóba került az is a Sauber motorhome-jába szervezett eseményen, mit vár a 2026-os szezontól azok után, hogy az Audi gyári csapatává válik a svájci alakulat. „Remélhetőleg nem kell arra felkészülnöm, hogy rosszabb évem lesz” – válaszolta Hülkenberg. „Nagyon nehéz jósolgatásokba bocsátkozni, és pláne azokat pozíciókra váltani. Ugyanakkor reálisan kell kezelnünk a helyzetet: mindenki nagy kihívás előtt áll. Az új szabályok új lehetőségeket is jelenthetnek, de garanciát nem adnak [a jó eredményre – a szerk.]. Fontos, hogy minden a helyére kerüljön, fejlődjünk tovább, javítsunk az infrastruktúrán, javuljunk csapatként, továbbá, hogy lefektessük ennek a gyári csapatnak az alapjait.”

Biztató lehet a Sauber szempontjából, hogy már nemcsak Hülkenberg, hanem fiatal csapattársa, az újonc Gabriel Bortoleto is elkezdte hozni a pontokat a csapat konyhájára. A regnáló Forma-2-es bajnok – aki Felipe Massa és 2017 óta az első brazil versenyző a királykategóriában – ugyancsak a lapunk érdeklődésére értékelte az első félévét.

„Tulajdonképpen elégedett vagyok az első évemmel, főleg abból kiindulva, hogy honnan kezdtük” – mondta Bortoleto. „Nagyon kemény volt a szezon eleje, de át tudtunk lendülni azon az időszakon. Ahelyett, hogy veszítettem volna az önbizalmamból az idei évben, még több is lett belőle. Pedig azt hittem, hogy egy nehéz autóval veszíteni fogok az önbizalmamból, és nem merem majd eléggé nyomni a kanyarokban, utána pedig nem értem, miért voltam ilyen is. Szerencsére erről szó sincs, magabiztosabb lettem és sokat tanultam. Ezért találom nagyon jónak ezt az évet.”

„Ausztriában, illetve ezen a hétvégén már pontokat is szereztem, emellett volt néhány erős időmérő edzésem. Elégedett vagyok, de nyilvánvalóan az a célom, hogy ennél is többet tegyek le az asztalra. Hosszú még a szezon, sok minden összejöhet még.”

Megkérdeztük tőle azt is, hogy miben érzi a legnagyobb különbséget a Forma-2-ről Forma-1-re történő váltással.

„Rengeteg ember dolgozik a Forma-1-es részlegen egy Forma-2-es csapathoz viszonyítva. A legnagyobb tanulság eddig az, hogy mindenkivel együtt tudok működni, és közben minden területen 100 százalékot tudok nyújtani” – felelte.

Tizenhárom futam után a tavaly még tökutolsó Sauber a hatodik helyen áll a csapatok értékelésében, míg Nico Hülkenberg az egyéni összetettben az előkelő kilencedik helyről várhatja a folytatást a jubileumi hungaroringi viadalon.