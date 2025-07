A korábbi sprintfutamon elszenvedett veresége után kettős sikerrel szépített a McLaren a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzésén. A wokingi istálló házi csatájából ezúttal Lando Norris került ki győztesen, igaz, csak 85 ezredmásodperccel győzte le Oscar Piastrit, míg a harmadik helyre Charles Leclerc ért oda a Ferrarival.

Az első három helyezettel a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg készítette az interjúkat.

„Ez egy jó kör volt, szóval örülök” – mondta Norris az idei negyedik és karrierje tizenharmadik rajtelsősége után. „Mindenki nagyon csalódott volt a tegnapi napot követően, pedig nem voltam ennyire lemaradva, csak becsúszott néhány hiba. Magabiztos voltam a tegnapi nap után is, úgyhogy jó látni, hogy ott vagyok a csúcson.”

„Három tizedmásodpercet jelent csak a szélárnyék, és az, hogy nem elsőként jössz ki a bokszutcából. Nem volt miért aggódni, de az emberek szeretnek kitalálni dolgokat” – folytatta a brit. „Az autó az egész hétvégén szárnyalt, és Oscar is végig jó munkát végzett.”

„Őszintén szólva jobban szeretném, ha száraz maradna az idő” – tekintett előre a versenyre. „Szerintem a szurkolók is jobban örülnének neki, mert az elmúlt tíz évben elég gyakran esett, tehát nem lenne baj egy száraz vasárnap. De mit bánom én, hogy száraz vagy esős az idő, netalán a kettő között lesz valamilyen, itt ez a megszokott, mindenesetre szórakoztató versenyre számítok.”

„Némi csalódottságot érzek. Ugyan a második kör nagyon szépen összeállt, volt egy kisebb hibám a 14-es kanyarban, ami miatt sok időt veszítettem” – konstatálta Piastri. „Csalódott vagyok, mert úgy érzem, hogy az autó ma is nagyon jó volt, de kicsik a különbségek. Nyilvánvalóan így sem vagyunk rossz helyzetben, de ennél több volt benne.”

„Jó csapattársak vagyunk, és minden hétvégén sokat tanulunk egymástól” – felelt diplomatikusan arra az ausztrál, hogy meglepte őt Norris javulása. „Ez tesz minket ilyen jó csapattá, viszont amikor egymás ellen kell csatáznunk, ez megnehezíti a dolgunkat. Úgy éreztem, ma jó munkát végeztem, de egyszerűen nem akkor teljesítettem jól, amikor igazán számított. Kicsit kár érte.”

„A sprint után eleve a második helyet céloztam meg” – tette hozzá a vb-éllovas. „Nem tudom, milyen lesz az időjárás holnap, de szerintem egészen más lesz. Meglátjuk, mi vár ránk, de megpróbálunk egy jó versenyt futni.”

„Nagyon boldog vagyok” – vágott bele a mondandójába Leclerc. „Furcsa ezt kimondani, mert még mindig három tizedmásodperc a hátrányunk, és ez is csak egy harmadik hely, de nem számítottam erre. Azt hittük, sokkal nagyobb lesz a lemaradásunk, habár tudtuk, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően van még az autóban tartalék.”

„Még tegnap is szenvedtünk, de ez most nagyon jó kör volt, nagyon elégedett vagyok” – folytatta a monacói. Arra a kérdésre, hogy maga mögött tarthatja-e a sprintfutamgyőztesét, Max Verstappent, így felelt: „Nem tudom, de az biztos, hogy a versenytempó nagyon erősnek tűnik. A sprinten nem is tudtam tartani vele a lépést, viszont bízom benne, hogy a változtatások előnybe hoznak minket.”