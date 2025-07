Max Verstappen félig-meddig hazai versenyével, a Belga Nagydíjjal folytatódik a 2025-ös Forma-1-es szezon, azonban a négyszeres és címvédő világbajnok jövője körül már régóta zörög a haraszt.

Az elmúlt hetek híresztelései alapján a Mercedes kivetette a hálóját a hollandra, aki még a jelenlegi, 2028-ig érvényes szerződésének lejárta előtt elhagyná a Red Bull süllyedő hajóját. Verstappen címvédési esélyei már az idén is egyre halványulnak, ugyanis az idény felénél 69 pont a hátránya a bajnokságot vezető Oscar Piastrival szemben. A spekulációkat illetően csak olaj volt a tűzre, hogy a Red Bull 20 év után rúgta ki csapatfőnökét, Christian Hornert, ráadásul a jövőre érkező szabályváltozások kapcsán is az ismeretlenbe ugrik a saját motorprojekttel.

Felmerült, hogy Verstappen már jövőre csatlakozhat a Mercedeshez, akár az érvényes szerződéssel már csak az év végéig rendelkező George Russell, akár a csapat fiatal felfedezettje, Andrea Kimi Antonelli helyére – az utóbbi teória kapcsán az is körvonalazódott, hogy ez esetben a brackley-i gárda az Alpine-nak adná kölcsön az olasz pilótát.

Úgy tűnik azonban, hogy egyik opcióval sem kell komolyan számolni, ugyanis Toto Wolffnak, a Mercedes csapatfőnökének határozott elképzelései vannak arról, kikkel tervez a folytatásban. „George-dzsal és Kimivel akarjuk folytatni. Ez a prioritás” – nyilatkozta az osztrák az ORF-nek. „Nyilván nem lehet szó nélkül elmenni egy olyan ember mellett, mint Max, ahogyan a jövőbeli tervei mellett sem. Nem is tettük meg, de nem hiszem, hogy nagy meglepetések érnének minket.”

Az osztrák csatorna úgy tudja – mint arról a Reuters beszámolt –, hogy Verstappen mostani megállapodásában valóban szerepel teljesítményre vonatkozó záradék, ám ahhoz a több mint két héttel ezelőtti Brit Nagydíjjal bezárólag ki kellett volna szorulnia a legjobb háromból az egyéni bajnokságban. Mivel nem így történt, a Mercedesnek legalább 2027-ig várnia kell, ha meg akarja kaparintani Verstappent.

A Verstappen-Mercedes házasság létrejöttét többek között arra alapozták, hogy a 27 éves versenyző ugyanúgy Szardínia szigetére ment nyaralni, mint Wolff. Az utóbbi ezzel kapcsolatban is lehűtötte a kedélyeket: „Az, ha egymáshoz közel nyaratok, nem jelenti azt, hogy a Forma-1-ben is együtt fogtok dolgozni. Mindig is jól kijöttünk egymással, az viszont a véletlen műve, hogy szinte ugyanott nyaraltunk.”