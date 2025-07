Noha nem tudjuk, hogy mikor történik meg a 2026-ban érkező Cadillac Forma-1-es csapatának pilótabejelentése, egyre inkább közeledünk az időponthoz. A csapatnál talán már tudják is, kikkel vágnának neki első szezonjuknak, ám addig mindenki másnak marad a találgatás, a tippelés. Persze tippekből is vannak erősebbek és gyengébbek.

Az erősebbek közt korábban két Red Bull-kötődésű név is szerepelt Sergio Perez és Daniel Ricciardo révén, utóbbit azonban a Cadillac csapatfőnöke nyíltan kihúzta a sorból. A 2024 végén az energiaitalosoktól menesztett mexikói esélyei azonban még jók, és legutóbbi csapattársa, Max Verstappen is szívesen látná őt a mezőnyben.

„Checo mindig is erős volt. Volt néhány nehezebb pillanata velünk, másrészt viszont egyértelmű, hogy nálunk gyakran ez a helyzet” ‒ fogalmazott a négyszeres világbajnok. „Amíg megvan a motivációja a vezetéshez, addig szerintem abszolút jó választás még egy új csapatnak is. Ha megnézzük, hogyan ment Checo a Force Indiánál, a Racing Pointnál vagy bárhogy is nevezzük, mindig pontot szerzett.”

Perez egyébként javarészt ennek köszönhetően jutott a Red Bull üléséhez is még 2021-ben: az azt megelőző szezonban a Racing Pointtal szerezte meg első Forma-1-es győzelmét is, és negyedikként zárt a pontversenyben, Verstappen mögött.