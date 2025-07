A 2025-ös Forma-1-es Brit Nagydíjról még hosszú hetekig, ha nem hónapokig lehetne beszélni, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb sztori Nico Hülkenberg dobogója. Önmagában már az is nagy szám, hogy a rajtrács utolsó sorából indulva jutott el a harmadik helyig, de az, hogy ezt egy Kick Sauberrel tette és úgy, hogy előtte 239 F1-es futam alatt nem jött össze neki a tett, még feljebb teszi a rangsorokban ezt a pillanatot.

Nem is csoda, hogy gyakorlatilag kivétel nélkül mindenki tudott ennek a sikernek örülni. Hogy az ünneplés méltó legyen, arról a Mercedes gondoskodott, ugyanis a svájciak még pezsgővel sem rendelkeztek – a felejthető hétvégét záró alakulat kisegítette őket.

Thank you @MercedesAMGF1 💚



Everyone is a Stake F1 Team KICK Sauber Fan right now 🥹#BritishGP pic.twitter.com/VduJN3cPUy — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) July 6, 2025

A Hülkenbergnek gratulálók közül az egyik első pilóta Max Verstappen volt: a Red Bull hollandja már a levezető körön a német mellé húzódott, és örömében öklét rázta. A négyszeres világbajnok jó kapcsolatot ápol a friss F1-dobogóssal, és még azt is bevállalta, hogy megvárja a dobogós ünneplés utáni csapatbulit, és haza is dobta őt magángépén.

A személyesen gratulálók közt természetesen ott volt a csapattárs Gabriel Bortoleto is.

Hülkenbergnek sokan üzentek online is. Instagramon többek között az alpine-os Pierre Gasly, valamint a Haas-pilóta Esteban Ocon is gratulált, de a Red Bull is örült a rivális sikerének. Mindenki közül leginkább az Alpine tett ki magáért gratulációban, akik Hülkenbergről, mint az enstone-i DNS-be bevésődő pilótáról írtak – a német 2017 és 2019 között a Renault pilótája is volt.

A legcukibb ünneplést azonban biztosan otthon kapja majd Hülkenberg: lánya, Noemi majd kiugrott a bőréből, amikor apját látta a dobogón. A kislány egyébként örülhet apja trófeájának, ugyanis az teljes egészében Lego-építőelemekből áll össze.