Hiába volt esélye a pole-pozícióra, már előre tudta Lewis Hamilton, hogy nehéz dolga lesz, ha a győzelmet akarja megcélozni a Forma-1-es Brit Nagydíjon. Csak az ötödik rajtkockából vághatott neki a versenynek a hétszeres világbajnok, aki az előző tizenkét alkalommal – beleértve a 2020-ban rendezett második brit fordulót, a 70. Évfordulós Nagydíjat is – a dobogón pezsgőzhetett, ráadásul tavaly annak a legtetején, így abban reménykedhetett, hogy nem szakad meg a szériája.

Keresztülhúzta azonban a számításait az időjárás, valamint az, hogy 15 év és 239 futam után megtörtént Nico Hülkenberg átka. Amellett, hogy a Ferrari látszólag nem igazán állta a sarat a hol vizes, hol felszáradó pályán, a 19. helyről felzárkózó német Sauber-pilóta magabiztosan maga mögött tudta tartani a helyi szurkolók kedvencét, sőt, a verseny utolsó szakaszában megejtett bokszkiállások után megszilárdult a pozíciója, amit a leintésig már nem engedett ki a kezéből.

Hamiltonnak így be kellett érnie a negyedik hellyel, ami azt jelentette, hogy 2013 óta először szorult ki a legjobb három közül. Csalódott is volt a leintést követően.

„Sok időt, illetve pozíciót veszítettünk a stratégia miatt” – nyilatkozta a BBC-nek. „Nem igazán értem, hogyan fordulhatott elő az, hogy negyedik voltam, majd a nyolcadik helyen tértem vissza a pályára, ami nagyon megnehezítette a dolgom. Sokáig be voltam ragadva három autó mögé. Utána korán kijöttem az elévágás reményében, de nagyon trükkös volt.”

„Az autó egyáltalán nem szereti ezeket a körülményeket. A 3-as kanyarban volt is egy hibám, ami miatt rengeteg időt veszítettem, és amit sok másik hiba követett” – elégedetlenkedett a 40 éves versenyző. „Nem volt egy jó nap a mai.”

„A célunk azonban az, hogy felépítsük a bizalmunkat az autó iránt, és egyre gyorsabbak legyünk. Olyan ez, mintha építenénk egy falat, amit aztán lerombolunk. Amikor nem tudjuk építeni az önbizalmunkat, a senki földjén vagyunk, és a verseny nagy részében így éreztem magamat.”

Csapattársa, a közvetlenül mellőle rajtoló Charles Leclerc ennél is felejthetőbb futamot zárt, ugyanis csak a 14. helyen intették le. A Ferrari párosa egymás mögött, az ötödik-hatodik helyen áll a bajnokságban, és a mostani nullázásával a monacóit 16 egységre megközelítette Hamilton. A csapatbajnokságban továbbra is tartják a második helyet a maranellóiak, igaz, a kezükre játszott, hogy a Mercedes és a Red Bull még náluk is kevesebb ponttal távozott Silverstone-ból.