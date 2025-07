Öt széria is a Hungaroring vendégszeretetét élvezhette 2025 júliusának első hétvégéjén. Az International GT Open, a FRECA, a GB3, az Euroformula Open és a Porsche Cup Benelux mezőnyének jelenléte mérföldkőnek számított, ugyanis ez volt az első alkalom, amikor versenygépek az új főlelátó előtt húzhattak el, valamint csapatok az új garázsokat használták a modern bokszépületben.

Tekintve, hogy ez az egyetlen betervezett nagyszabású esemény a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt, egyfajta főpróbaként is lehetett tekinteni a hétvégére. A vizsga azonban csak részleges volt:

a bokszépület bizonyos részeit még nem lehetett használni, a főlelátó pedig nem nyitott ki.

Előbbi mondjuk érthető is, hiszen az F1-re tervezett infrastruktúra töredéke is elég a kisebb szériáknak. Utóbbi zárva maradása azonban fájó lehetett a nézőknek, ugyanis így az új székek és árnyékos helyek helyett az első kanyar környékén lévő lelátókkal kellett beérniük. Egyedül a paddock-belépőt váltók mehettek fel a bokszutca újonnan kiépült teraszára, ahol volt árnyék is.

Mindezt leszámítva alapvetően problémamentes hétvégét abszolvált a Hungaroring. A pályán történő eseményeket a világ élvonalába tartozó profik koordinálták, legyen szó a versenyirányításról vagy épp a pálya mentén szolgálatot teljesítő bírókról és beavatkozókról. Az öt versenysorozat garantálta a remek szórakozást a benzingőz szerelmeseinek, a médiamunkások pedig megismerkedhettek közelebbről is a különböző létesítményekkel.

Végre élet költözött a Hungaroringre – a helyszíni galéria az alábbi képre kattintva nyílik!