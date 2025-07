Az International GT Open abszolút virágkorát éli, hiszen annak ellenére, hogy a 2025-ös már a bajnokság huszadik szezonja, továbbra is népes mezőny, jól ismert márkák és elismert versenyzők állnak rajthoz a sorozatban.

A szabályok szerint a hétvége során egy hetven- és egy hatvanperces futamot rendeznek három kategória versenyzői számára. Az idei mezőnyben is olyan gyártók GT3-as versenyautói köröznek, mint az Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes és Porsche. A Hungaroringen jubilál is a sorozat, a hétvégén rendezik a bajnokság történetének 300. versenyét.

Külön öröm a magyar szurkolók számára, hogy idén is szoríthatunk hazai versenyzőnek: Révész Levente a Team Motopark 11-es számú Mercedes AMG versenyautójában lesz látható, az Euroformula Openből fellépve tavasszal debütált a rangos GT-sorozatban. Mi több, győzelme is van már, és jelenleg a bajnokságot is vezeti.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj főpróbájának is tekinthető hétvégén több betétfutamot is rendeznek, a nézők a 8-as kapunál mehetnek be a pályára. Noha a helyszínen is lesz jegyértékesítés, a szervezők az online jegyelővételt javasolják, a belépőket itt lehet megvásárolni.

Az átépítés alatt álló pályán a főtribün még nem használható, az 1-es kanyarnál található két népszerű lelátón lehet helyet foglalni. Akik paddock belépővel rendelkeznek, használhatják az E lépcsőházon keresztül megközelíthető, a második emeleten kialakított új körteraszt: innen részben fedett körülmények között is követhetők lesznek a versenyek. A 36-os garázs mellől szombaton és vasárnap is bokszutca-látogatás indul az ebédszünetben, erre meglepetésekkel készülnek a csapatok.