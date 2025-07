A legnagyobb nevű pilóták közül George Russell az egyedüli a jelenlegi Forma-1-es mezőnyben, aki nem rendelkezik érvényes szerződéssel 2026-ra. A Mercedes britjének teljesítményére nem lehet panasz, hiszen konisztensen gyűjti a pontokat, több dobogója mellett még győzni is tudott idén.

A hiányzó szerződés fényében fel is merült, mi lesz a brit versenyző sorsa, ha esetleg a Mercedes nem neki szavaz bizalmat. Korábbi sajtóértesülések tudni vélték, hogy a versenyzővel kapcsolatba lépett az Aston Martin, ahol a 2026-os jelentős szabályváltozások előtt több dolog is változik. Egyrészt a Honda révén új motorszállítójuk lesz, másrészt az autó már Adrian Newey keze munkája lesz.

Ám épp ezek azok, melyek meg is hiúsítanak mindennemű Russell-átigazolást – legalábbis Andy Cowell csapatfőnök szerint. „Nagyon szerencsések vagyunk, izgalmasan futunk neki 2026-nak. Erőforrást váltunk, a Hondával dolgozunk tovább. Változik az aerodinamika, ezen Adrian [Newey – a szerk.] dolgozik. Új létesítményeink vannak.”

Lance [Stroll] és Fernando [Alonso] jövő évre történő leigazolása azonban stabilitást ad. Nem csak a fejlesztési eszközök terén 2026-ra, 2027-re és azon túlra, hanem közvetlenül is dolgoznak az autó koncepcióján” – árulta el.

Cowell emellett egy érdekes aspektust is hozzátett: tervezési szempontból közel sem mindegy, ki ül az adott autóba. „A szélcsatornában arról is szó esik, hogy mennyi hely legyen a cockpitben. Adrian nem kíván túl nagy teret hagyni, minden szűkös lesz. A stabilitás, mely a 2026-os pilóták leigazolását illeti, ebben is segít” – tette hozzá.

Ebből a szempontból egyébként Russellt kb. gond nélkül Stroll helyére lehetne ültetni, a brit csak 3 centivel nőtt nagyobbra, mint a kanadai. A csapattulajdonos Stroll-apuka 182 centis kisfiát azonban aligha teszik ki az istállótól. Alonso esete már más, ő csak 171 cm.