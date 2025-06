Hétfőn, New Yorkban tartották a Forma-1-es mozifilm világpremierjét, melyen természetesen a főszereplők és az alkotók is megjelentek, nem is beszélve az F1-es versenyzőkről és csapatvezetőkről.

A film főszereplője – egyben Lewis Hamilton és Jerry Bruckheimer mellett producere –, a veterán pilótát, Sonny Hayest alakító Brad Pitt a forgatások során számos alkalommal maga is vezette az fiktív APX GP F1-esre maszkírozott Forma-2-es autóit, mentorai között volt Hamilton is. A 61 éves filmsztár csütörtökön viszont valódi F1-esbe is beülhetett – a McLaren jóvoltából az austini Circuit of the Americas pályán körözhetett.

A tesztről semmilyen részletet nem árult el a csapat – vicces egyébként, hogy a Kanadai Nagydíj hétvégéjén már kitudódott, hogy tesztre készülhet a McLaren Austinban, ám akkor az a szóbeszéd járta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kaphat ilyen lehetőséget, amit a wokingi alakulat határozottan cáfolt.

Nem Pitt egyébként az első filmsztár, aki Forma-1-es autót vezetett: 2011-ben a Red Bull adta egyik járgányát Tom Cruise kezei közé – a beszámolók szerint a színész kiemelkedően gyors és ügyes volt.