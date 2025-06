Bár annak idején, bő egy évszázada Franciaországban indult, majd évtizedekig komoly olasz és német részvétellel zajlott az országúti/zárt pályás gyorsasági autóversenyzés, az 1960-as évekre a Forma-1-es világbajnokságban vezető szerepbe kerültek a brit (központú) alakulatok.

Ez azóta csak tovább erősödött, tíz aktív alakulatból tavalyig hét, idén – a faenzai Racing Bulls lépése után – már nyolc bír a közép-angliai régióban saját (akár kiegészítő) bázissal, de a jövőre belépő amerikai Cadillacnek is van ott (Banbury) központja.

A Ferrarit mindig is hátráltatta a kizárólag olaszországi jelenlét, a sztártervező Adrian Newey évekkel ezelőtt, majd a közelmúltban is amiatt mondott nemet a maranellóiaknak, de a „szürke eminenciások” is hasonló okokból nem igazolnak oda, ami persze a szaktudást és végső soron a versenyképességet is gyengíti.

Arról bár bőven hallottunk, hogy a csapatfőnökként harmadik szezonját töltő francia szakember, Frederic Vasseur széke inog az újabb ígérgetős, de nem túl eredményes szereplés miatt, ám a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg nemrég érdekes adalékkal szolgált, szerinte a részleges költözés is a tervek között szerepel.

„Nos, van egy kis fogalmam a Ferrari belső viszonyait illetően, és az is világos, hogy a működés tekintetében nincsenek a brit csapatok, például – [a német identitás ellenére Brackley-ben és Brixworth-ben dolgozó – a szerk.] Mercedes szintjén. Látható, hogy az ottani kultúra, és egyszerűen az, hogy Olaszországban működnek csak, nehezíti a dolgukat” – mondta az egykori Williams- és Mercedes-pilóta.

„A Ferrarinál túl sok a döntéshozó, Lewis [Hamilton] sem tudja, ki az, aki valóban azt teszi, amiről beszéltek, ki az, aki nem, és utólag még panaszkodni is fog az illető. De hallottam ilyen-olyan ötletekről, úgy tudom, a Ferrarinál gondolkodnak egy egyesült királyságbeli helyszín megnyitásáról, hiszen ott dobog a Forma-1-es világ szíve. Én ezt hallottam.”

Rosberg hozzátette, hogy persze az angol bázisnak is meglehetnek a maga nehézségei:

„Kihívás lehet a jó kommunikáció. Ha van is egy angliai Ferrari-központ, annak továbbra is remekül kellene kommunikálnia a fő központtal, és elfordulhat, hogy észszerű szinten ez nem valósítható meg.”