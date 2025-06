Ahogy már korábban is írtunk róla, miután a Mercedes annak idején, 2015-ben lemaradt Max Verstappen Forma-1-es szerződtetéséről, a csapatfőnök Toto Wolff a közelmúltban megtalálta a maga csodagyerekét az olasz Kimi Antonelli személyében.

A sokszoros gokartbajnok, a Forma-4-ben és a Forma-3-ban is nyerni tudó olasz tehetség az utolsó lépcsőfok, a Forma-2 részleges átugrásával – tavalyi, első szezonját már nem fejezte be – került a Forma-1-be. Az ifjonc tavaly augusztus végén töltötte be 18. életévét, így miután a múlt hétvégén, a Kanadai Nagydíjon minden idők harmadik legfiatalabb F1-es dobogósa lett a Kanadai nagydíjon, még mindig vár rá egy tinis kihívás: érettségiznie kell.

Kihasználva, hogy a következő forduló, az Osztrák Nagydíj csak június utolsó hétvégéjén jön, Antonelli a héten nekifut a vizsgáknak.

„Bár Kiminek fontos sportfeladatai is vannak, egy pillanatra sem feledkezett meg a tanulásról, az érettségiről. Nagy örömünkre szolgál, hogy az osztálytársaival egy időben teljesíti a vizsgáit” – idézte az olasz ANSA hírügynökség az immár dobogó pilóta tanárnőjét, Alessandra Reginát.

„Amikor a versenyhétvégékre utazott, akkor is hívott vagy írt a feladatok kapcsán, néha egyenesen a repülőtérről sietett az órákra, hogy a lecke után mehessen az adott vizsgára. Megérdemelné, hogy a legjobb osztályzatokkal teljesítse a záróvizsgáit” – folytatta a tanárnő.

„Egyszer valami nagyon szép dolgot mondott nekem, azt, hogy örömmel jön vissza az iskolába, örömmel találkozik újra az osztálytársakkal” – idézte fel az oktató azt, amit Imolában bizonyított is a pilóta, amikor diáktársait vendégül látta az első hazai futamon Imolában.

„Nagyszerű a viszonya a többiekkel, és ők is szorítanak neki. Az álma az, hogy Forma-1-es világbajnok legyen – a dobogóig már eljutott, szóval nagyon büszkék vagyunk rá” – zárta Regina.

A montreali dobogó után amúgy maga Antonelli is utalt a vizsgákra, a elintés után azt mondta, nem ünnepel majd túlságosan: „nem mehetek másnaposan a vizsgákra”, mondta.