Kimi Antonelli tavaly ősszel töltötte be a 18. életévét, idén pedig az autóversenyzés csúcskategóriájában szerepel, a Mercedesnél ő lett a Ferrarihoz távozott hétszeres világbajnok Lewis Hamilton utódja.

Az olasz ifjonc eddig egészen szépen szerepelt a pályán, de azon kívül is helyt kell állnia, hiszen – bár nem az iskolapadban, hanem magánúton, de – utolsó középiskolás évét is most zárja.

Az olasz oktatási rendszerben is késő tavasszal tartják a nagyjából a magyar érettségiknek megfelelő záróvizsgákat, Antonellinek pedig úgy kell ezekre készülnie, hogy most, áprilisban egymás után három hétvégén is vezet, zsinórban jön a Japán, a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj, majd egy hét kihagyással, május első hétvégéjén már a Miami Nagydíj következik.

„Az utolsó évemben vagyok. Jönnek a záróvizsgák, egyelőre próbálok valami időpontot találni, amikor megcsinálhatnám őket, de nem könnyű. Persze nagy kár lenne az utolsó évben ejteni a tanulást. Emellett édesanyám szerint is nagyon fontos, már csak az ő kedvéért is megcsinálom” – mondta a The Fast and the Curious podcastben az ifjonc.

„Na ja, pocsék érzés, hogy a nagydíj után neki kell ülnöm a mateknak, amúgy is nehéz tantárgy, de meg kell csinálnom. Talán a hétvége után a repülőn megkérem George-ot [Russell], hogy segítsen” – viccelődött Antonelli, aki a jogsiját is csak nemrég szerezte meg.