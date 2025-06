A múlt vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjon – a tavalyi csorbát kiköszörülve – a mercedeses George Russell gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, ám az angol montreali sikere kétségessé vált, ugyanis a Red Bull Racing két óvást is benyújtott a leintés után.

A csapat természetesen azt szerette volna elérni, hogy Russell „lebüntetése” után az eredetileg 2. helyen beérő Max Verstappen legyen a győztes, a cél eléréséhez pedig két panaszt nyújtottak be: az egyik szerint a mclarenesek ütközését követő, a futamot végül lezáró biztonsági autós szakasz alatt Russell a szabályokban megengedett 10 autóhossznyinál jobban lemaradt a safety cartól, emellett kiszámíthatatlanul is vezetett, egy hirtelen lassításával nem megengedett előzésbe ugratta Verstappent – közkeletű kifejezéssel „büntetőfékezett”.

A Red Bull beadványait a montreali versenyfelügyelők végül elutasították, és a sorok között megfogalmazott vádakra reagálva azt is leszögezték, hogy szerintük Russell nem volt sportszerűtlen.

A Mercedes csapatfőnöke a Forma-1-es mozifilm New York-i világpremierjén reagált a Red Bull húzására:

„Először is: a Red Bull [a leintést követően] két óra után nyújtotta be az óvást, azaz miattuk késett a végeredmény. Komolyan, ez szánalmas, piti dolog volt” – mondta a díszbemutatón Toto Wolff.

„Már Miamiban is próbálkoztak, most pedig kapásból két óvást adtak be. Az egyiket vissza is vonták, mert olyan nevetséges volt. Elképesztő kifogásokkal – legalábbis véleményük szerinti kifogásokkal – állnak elő. Úgy gondolom, ideje lenne, hogy az FIA is foglalkozzon ezzel, mert teljesen légből kapott dolgokról van szó” – folytatta.

„A lényeg az, hogy a pályán versenyzünk, nyerünk vagy veszítünk. Sportszerűen győztünk, ahogy korábban mások is. Egyszerűen kínos [a Red Bull viselkedése]” – summázott az osztrák.

Nézd meg a Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió legfrissebb, Kanadai Nagydíj-as epizódját is!