Ahogy mostanra közismert, a Red Bull-os Max Verstappen a csapat több – utólag – rossz döntése miatt a Spanyol Nagydíj hajrájában többször is ütközött, majd időbüntetése miatt a potenciális 5. helyett csak a 10. helyen zárt, ráadásul a George Russell-lel történt koccanása miatt kapott büntetőpontjaival egyetlen egységre került az automatikus eltiltástól.

A Kanadai Nagydíj csütörtöki napján a holland természetesen nem kerülhette el a látszólag szándékos ütközésre vonatkozó kérdéseket.

„Az én nézőpontomból nem épp ideálisan alakult a futam. Utána nyilatkoztam, aztán mentem a dolgomra, élveztem az életet. Nem nagy truváj: az ember minden futamot, a jókat követően is elgondolkodik, ez most sem okozott gondot. Ahogy mondtam, nagyon frusztráló volt az utolsó néhány kör. Az egyenesben nekem jöttek [a ferraris Charles Leclerc], amikor a kemény gumikon amúgy is majdnem eldobtam az autót, majd az első kanyarban újra belém hajtottak [Russell – a szerk.], aztán meg még azt üzenték, hogy vissza kéne adnom a pozíciót. Az egésznek nem volt értelme. Szóval minden összejött” – magyarázta a négyszeres világbajnok.

„Egyértelmű, hogy aztán elmértem a kanyart, de a miértekbe nem fogok belemenni. Mindenki hibázik néha – és tanulunk is belőle, továbblépünk” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy az immár jelentős ponthátrány és az eltiltás fenyegetése mellett visszavesz-e majd a Kanadai Nagydíjon, így felelt:

„Általában sem tenném, most pedig már nincs sok veszíteni valóm. Ahogy mondtam, akkor elszúrtam, de levontam a tanulságokat, továbbléptem. Utólag már nem csinálhatom vissza, és a hozzáállásomon sem fogok változtatni. Nyilván nem jönne jól az egyfutamos eltiltás, de az sem lenne világvége.”

Montrealban Russellt is szembesítették a holland megszólalásaival, melyekre a Mercedes angol pilótája megbocsátásba csomagolt „beszólással” reagált:

„Természetesen más lett volna, ha kiüt a futamból, de így végső soron én jártam jól. Szerintem nem volt szándékos az ütközés, csak meg akarta mutatni, ki a főnök. Úgy gondolom, hogy így is kéne versenyeznünk, aztán ha valaki kockáztat és mellényúl, akkor büntetőpontokat kap, majd eltiltják.”