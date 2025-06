Ahogy közismert, Max Verstappen a Spanyol Nagydíjon – a befutónál érvényesített 10 másodperces időbüntetése mellett – 3 büntetőpontot kapott, amiért a hajrában ütközött a mercedeses George Russell-lel.

Bár sokak szerint enyhe volt a büntetés, akár azonnali kizárás is járhatott volna a vélhetően szándékos, „vörös ködös” manőverért, a holland így is nehéz helyzetbe került: egyetlen további büntetőpont begyűjtése is a az aktuálisan következő fordulóra szóló eltiltással járhat számára.

Verstappen Kanadában és Ausztriában lesz komoly veszélyben, hiszen június végén évül majd el két korábbi büntetőpontja.

Az eltiltás tehát reális lehetőség, amire a Red Bullnál is fel kellett készülni. A Racingnews365 érdeklődött is erről a csapatnál, ahonnan érdemi választ kaptak.

A jelen állás szerint a Racing Bulls egyik versenyzőjét, Isack Hadjart vagy Liam Lawsont ültetnék a holland helyére, ha úgy alakulna, míg a kiscsapatnál elsősorban a hivatalos tartalékos Ivasza Ajumuval számolnak beugróként. (Hadjar esetleges bevetése mellett szól az eddigi versenyképessége, és mivel egy csapat egy szezonban összesen négy különböző versenyzőt nevezhet, Verstappen, Lawson és Cunoda Juki után még épp beleférne a keretbe, tesszük hozzá.)

A Red Bull neveltjei közül esetleg még szóba jöhetne Arvid Lindblad, akinek ugyan megvan a kellő mennyiségű szuperlicencpontja az F1-es versenyzéshez, ám a svéd-brit pilóta nem felel meg a 18. év betöltését előíró feltételnek – augusztusban ünnepli majd születésnapját. A Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) már kezdeményezték az ez alóli felmentését, erről a héten dönt a szervezet.