Viszonylag kevés szó esik róla, de a tavalyi Forma-2-es bajnok, Gabriel Bortoleto eddig tisztességesen teljesít a Sauber – jövőre már Audi – újoncaként, ám a héten veszélybe került a brazil pilóta F1-es szereplése.

A band.com.br tudósítása szerint a csapat hazájában, Svájcban élő 20 éves versenyző a közelmúltban ijesztő helyzetbe került: Zürichben az autójából lenyúlták a papírjait, köztük az útlevelét, így egy időre kétségessé vált, hogy el tud-e utazni a most következő Kanadai Nagydíjra.

„Pár napja egy étteremben vacsoráztam Svájcban, közben valaki feltörte az autómat és elvitte a hátitáskámat. Abban volt az útlevelem, a laptopom, a versenyfelszerelésem” – mondta a brazil oldalnak Bortoleto immár Montrealban.

„Kész őrület volt, de elcsípték a figurát. Végül minden rendeződött, megvan az útlevelem. Nem minden lett meg, de a lopott dolgok egy része előkerült” – folytatta.

Miután a Spanyol Nagydíjra vitt fejlesztésekkel a Sauber nagyot lépett előre, Nico Hülkenberg a kiemelkedő 5., Bortoleto pedig a szintén nem rossz 12. helyet hozta Barcelonában, a svájci alakulat most, Montrealban is a korábbiaknál erősebb eredményben reménykedhet. A brazil ifjonc egyébként 9 forduló után pont nélkül, az egyéni bajnokság 19. helyén áll, de zöldfülűként, a sereghajtó autóját vezetve ez nem katasztrófa – ne feledjük, az őt menedzselő kétszeres bajnok veterán, Fernando Alonso is pont nélkül állt egészen a hazai versenyéig.