Nico Hülkenberg immár 236 nagydíjon vett részt a Forma-1-ben, és ismert, hogy a német versenyző az, aki rekorder a dobogó nélküli versenyek számát illetően. A Kick Sauber 37 éves pilótája még negyedikként is csak háromszor végzett, ötödikként pedig összesen tízszer, beleszámítva a hétvégi Spanyol Nagydíjon elért eredményt is.

Hülkenberg a 2019-es Olasz Nagydíj óta nem végzett ennyire előkelő helyen, csapatától pedig végképp nem várta senki, hogy a konstruktőri verseny utolsó helyén ilyet villanjanak. Mégis ez történt, ráadásul úgy, hogy csak a 15. helyről kezdett a német.

„Minden összejött” – fogalmazott Hülkenberg. „Jó volt a rajt: mega első köröm volt, jó pár helyet javítottam, ami megalapozta a versenyemet” – fogalmazott. Tény, hogy a pilóta hamar a pontszerző zóna környékén találta magát. „Utána, hogy őszinte legyek, csak jó volt az autó. Jó volt a ritmus, remek az egyensúly és a harmónia. A fejlesztések megtették hatásukat, élvezetes volt és persze jó volt látni.”

„A biztonsági autó előtt nyolcadik voltam, de a safety car megkeverte a versenyt. A végén az, hogy a Q1-ben kiestem az időmérőn és friss gumijaim voltak, aranyjegyet jelentett. Ironikus módon ez fizetődött ki” – fogalmazott. Látványos is volt, amikor elhúzott az utolsó körökben a célegyenesben Lewis Hamilton Ferrarija mellett, aki nem is tanúsított ellenállást Hülkenbergnek.

Down the inside on Lewis Hamilton! 🤯



Nico Hulkenberg gets the run on the Ferrari and takes the place on his way to P5 in Spain 👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RMpmJhp3Gb