Ugyan Max Verstappen Red Bull-os szerződése egészen 2028 végéig szól, az is köztudott, hogy a négyszeres bajnok kontraktusában vannak eredményekre vonatkozó kitételek, melyek lehetővé tennék az esetleges korábbi távozását.

A 27 éves hollandot tavaly óta hírbe hozták már a Mercedesszel és az Aston Martinnal is – előbbinél továbbra is nyitott George Russell jövője, spekulációk szerint sima csere is megtörténhetne, az Astonnál pedig a sztártervező Adrian Newey jelenléte, valamint a példátlanul magas fizetés lehetne számára vonzó.

A váltáshoz persze az is kellene, hogy a kilépési záradék feltételei teljesüljenek, ám a holland RacingNews365 úgy tudja, erre kicsi az esély.

A szakoldal értesülése szerint Verstappen saját döntésből való távozása kizárt, ha a címvédő „nyárig” – feltehetően az évszak naptári kezdetéről, júniusról van szó – legalább a 3. helyen áll az egyéni bajnokságban, márpedig az utolsó tavaszi forduló, a most következő Spanyol Nagydíj előtt éppen ez a helyzet.

A pontversenyt a mclarenes Oscar Piastri vezeti 161 egységgel, mögötte 158 ponttal csapattársa, Lando Norris áll, míg Verstappen a maga 135 pontjával stabil harmadik – a mercedeses George Russell 99 egységgel csak távoli 4. Szinte kizárt – bár nem lehetetlen, hiszen papíron létezik pontlevonásos büntetés is –, hogy ez az állás érdemben változzon Barcelonában.

Más kérdés, hogy Verstappen részéről amúgy sem lenne okos lépés 2026-ra váltani, hiszen egyelőre senki sem lehet biztos benne, mely csapatok járnak jól, melyek nyúlnak mellé a jövő évi nagy szabályváltozási csomaggal – logikus lenne a kivárás, az erőviszonyok felmérése, és az esetleges 2027-es átigazolás, ha a hollandnak egyáltalán lesz oka és lehetősége rá.