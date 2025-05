Azóta, hogy az Aston Martinnál munkába állt, még nem látogatott ki Forma-1-es versenyhétvégére Adrian Newey. A korábban a Red Bullnak világbajnoki autókat tervező szakember azonban ellátogatott a Monacói Nagydíjra, így először látható új csapata színeiben egy hétvégén.

Az alkalmat természetesen ki is használták, több kérdést is nekiszegeztek. Ezek közül két érdekes téma volt, amiről ilyen nyíltan még nemigen beszéltek az Aston Martinnál. Ezek közül az első a csapat egyik legnagyobb problémája. Newey szerint az istálló szimulátorfronton komoly hátrányban van, mely napjaink Forma-1-ében kulcsfontosságú a fejlesztések és az autó működésének megértése szempontjából, a lemaradás behozása pedig két év is lehet.

A másik téma Max Verstappen volt. A hollandot az elmúlt időszakban többször is szóba hozták már, nem alaptalanul. A Honda – akikkel Verstappen szeret együtt dolgozni – jövőre az Aston Martinnál lesz, ráadásul a holland Red Bull-os szerződésében vannak kilépési záradékok is, mely lehetővé teszi a 2028 előtti távozást.

Newey szerint azonban nincs meg egy fontos feltétel a csapatnál, ami ahhoz kell, hogy valóban őket válassza Verstappen. „Max fenomenális tehetség, és egyben kiváló versenyző is. Ez részben azt jelenti, hogy Max szereti leegyszerűsíteni a dolgokat, ha úgy tetszik. Jelen esetben arra, hogy azt a csapatot választja, amelyről úgy hiszi, hogy a leggyorsabb autót építi” – mondta a tervező. „Ha valaha is szeretnénk Maxot elcsábítani, az első dolgunk egy gyors autó építése. Nincs értelme másról álmodozni.”

Jelenleg tehát nincs napirenden Verstappen elcsábítása, de a hosszú távú cél amúgy is az Newey szerint, hogy a jelenlegi versenyzőkkel jussanak előrébb. „Fernando laza karakter” – célzott Alonsóra. „Hosszú évekig ellenfél volt Lewis-zal [Hamilton – a szerk.] együtt. Korábban mondtam, hogy rengeteg pilótával dolgozhat az ember, de akikről mindig azt gondoltam, hogy élvezném velük a közös munkát, az Lewis és Fernando. Mindkettővel nem dolgozhatok, de legalább az egyikük megvan.”

Lance Strollról is beszélt Newey. „Bárki, aki eljut a Forma-1-ig, nagyon jó, de szerintem Lance sokkal jobb, mint amennyire az emberek tartják” – fogalmazott.