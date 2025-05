Kevés pillanatról marad emlékezetes az idei Forma-1-es Monacói Nagydíj is, pedig két kötelező kerékcserét is előírtak annak érdekében, hogy ne fulladjon vonatozásba a verseny – a szabályváltozás csak részben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de a középmezőnyben is csak hellyel-közzel kavarta fel az állóvizet.

Az egyik ilyen jelenet Pierre Gasly nevéhez kötődik, aki már a verseny elején megtörte az Alpine-t, miután az alagút kijáratánál hátulról rászaladt Cunoda Juki autójára. Ezzel a francia számára véget is ért a verseny, míg a Red Bull valahogy megúszta az ütést.

A korábbi csapattársak ütközetében a versenyfelügyelők Gaslyt találták vétkesnek, de csak megrovásban részesítették. Ennek ellenére a 29 éves versenyző úgy érzi, nem ő hibázott. „Juki elrontott az alagút bejáratát, így nagyon ráestem” – magyarázta Gasly a Motorsport Weeknek.

„Előtte minden körben a jobb oldalon fékeztem, ezért úgy döntöttem, maradok a bal oldalon. Ő elkezdett fékezni ott, emiatt én a jobb oldalra váltottam, azonban ő visszatért arra az ívre. Később fékeztem, mint ő, így nem tudtam hová menni.”

A Red Bull japán pilótája azonban nem osztotta a francia álláspontját. „Nagy rejtély” – mondta Cunoda. „Nem csináltam semmi ostobaságot, nem mozdulat be a féktávon sem. Őszintén szólva nem tudom, mi történt. Csak visszatekintve emlékszem arra, hogy nekem jött.”

Cunoda az ütközésük után az „idióta” jelzővel illette Gaslyt, de az Alpine pilótája úgy véli, ez csak egy, a pillanat hevében elejtett megjegyzés lehetett. „Nem igazán értem. Egy normál pályán nem mozdulsz be a féktávon. Ha egyszer fékezel, ott maradsz, ahol vagy. Biztos vagyok benne, hogy beszélni fogunk erről, mert nem ez volt a legjobb húzása” – tette hozzá a francia.