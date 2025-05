Sok jóban nemigen reménykedhetett a balul sikerült időmérő edzés után a Mercedes a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, tekintve, hogy a motorhibája után George Russell a 14., a csapattársa, a Q1 végén balesetező Andrea Kimi Antonelli pedig mögüle, a 15. pozíciót foglalhatta el a rajtrácson.

Nem könnyítette meg a helyzetüket, hogy a kötelezően előírt két bokszkiállás ellenére maradt a lassú vonatozás jellemezte a 78 körös versenyt. Hozzájárult a visszafogott tempóhoz, hogy többen – például Liam Lawson, Carlos Sainz és Alexander Albon – is szándékosan lassították vissza a mezőnyt, hogy így segítsék a csapattársaikat „ingyen” kerékcseréhez.

Albon mögött poroszkálva az 50. körre fogyott el Russell türelme: végső kétségbeesésében a brit versenyző az alagút kijáratánál levágta a sikánt, és a pályán kívül előzte meg williamses ellenfelét. A szokatlan manőver azonban nem maradt észrevétlenül, ugyanis a versenyfelügyelők bokszutca-áthajtásos büntetéssel sújtották Russellt – épp akkor, amikor már Andrea Kimi Antonelli is követte volna a csapattársa „példáját”.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által kiadott dokumentumban a szokásos 5-10 másodpercesnél súlyosabb szankciót is megmagyarázták: azzal, hogy a 27 éves versenyző a csapatával a rádión kommunikálva azt mondta, „vállalom a büntetést”, lényegében elismerte, hogy szándékosan előzött a pályán kívül, mert úgy érezte, Albon feltartja őt. Arra is emlékeztettek, előre készültek hasonló helyzetekre, így kérésükre a versenyigazgató figyelmeztette a csapatokat a Monacói Nagydíj előtt, hogy „szándékos szabálytalanság esetén nem biztos, hogy elengedő a 10 másodperces büntetés”, így szigorúbb ítélet is születhet egy-egy esetben.

„Akár megtettük, akár nem, el voltunk átkozva” – mondta a Sky Sports F1-nek a leintés után Russell, aki végül a 11. lett. „Egy ponton úgy voltam az egésszel, hogy a fenébe az egésszel, nem érdekel, mert nem szerzek pontot, és sehol sem fogok végezni. Csak élvezni akartam a monacói versenyt.”

„Mindent a tegnapi időmérős kudarccal veszítettünk el. 25 kört mentem padlógázon Monacóban, és az egészben az az ironikus, hogy még az áthajtásos büntetéssel is előrébb végeztem, mintha beragadtam volna Alex, Cunoda [Juki] és [Nico] Hülkenberg mögé. A rendszer hibádzik” – tette hozzá, és viccelődve felvetette, minden autóban szükség lenne egy gombra az öntözők aktiválásához…