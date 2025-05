17 órakor, derült, enyhe időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 41 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzése Monte-Carlóban.

Az első gyakorláson a hazai kedvenc, egyben tavalyi győztes Charles Leclerc lett a leggyorsabb, de nem volt sima edzése: rögtön az elején ütközött az Aston Martin-os Lance Stroll-lal. Az esetet kivizsgálták, a versenyfelügyelők a kanadait találták hibásnak, egy büntetőpontot és egy egyhelyes rajtbüntetést is kiosztottak neki vasárnapra.

A késő délutáni 60 perces körözést a Racing Bulls-os Liam Lawson nyitotta, de mindenki más is igyekezett kifelé – persze a szűk monacói bokszutcában még a kihajtás és a besorolás sem egyszerű.

A túlnyomó többség a közepes keverékű, sárga Pirelliken nyitott, a köridők pedig néhány perc alatt drasztikusan csökkentek. Öt perc után a Red Bull-os Max Verstappen állt az élen a McLaren párosa előtt.

7 perc telt el, amikor az újonc Isack Hadjar a Nouvelle-sikán bejáratánál érintette a szalagkorlát szélét, bal hátsó defektet kapott. Elsőre megállt a sikán után, elő is került a piros zászló, de miután a csapat az autó visszahozására utasította, a francia lassan visszagurult a bokszutcába. Beérkezése után sárgára váltották a piros zászlót, amíg a marshalok egy-két perc alatt összegyűjtötték a törmeléket.

A zöld lámpát teljes sor várta a bokszutcában – az első kifutók már körbeértek, amikor a vége még épp csak kihajtott.

Leclerc az első etapjához hasonlóan a másodikra is a kemény keveréken hajtott ki, és érdekes módon azon is mindenkinél gyorsabb tudott lenni. A monacói épp csak megfutotta a körét, amikor újra előkerült a piros zászló: a McLaren bajnoki éllovasa, Oscar Piastri az első kanyar kijáratán egyenesen a TecPro-falba hajtott. Az ausztrálnak nagy szerencséje volt, csakis az első szárnya bánta a bakit. Piastri simán vissza is vezetett a bokszutcába.

Oscar has reversed out, minus his front wing, and is on his way back to the pits #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/z5hAi9hoPo — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

36 perc maradt, amikor másodszorra is újraindult a körözés. Sokan ekkor már a lágy, piros gumikon mentek ki, Leclerc továbbra is kitartott a kemények mellett.

Fernando Alonso az élre ugrott a lágyakon, a monacói azonban mindössze bő egy századdal volt csak lassabb nála a keményeken. Leclerc ezt követően állt át a lágyakra, melyeken azonnal igen erős kört is futott (1:11,414), közel fél másodperces előnnyel vette át a vezetést, majd további századokat faragott egy újabb nekifutással.

Leclerc-rel senki sem bírt, Lando Norris, Lewis Hamilton szűk fél másodperccel, Max Verstappen héttizeddel volt lassabb a lágyakon. Érdekes módon Lawson az RB-vel Norrisék tempóját produkálta.

14 MINS TO GO IN FP2 TOP 5

Leclerc

Hamilton

Piastri

Norris

Lawson 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/7bQ2N9STzN — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

A hétszeres világbajnok aztán újabb etapján közelebb került csapattársához, a ferraris angol egytizedre közelítette meg a monacóit. A mclarenesek is közelebb kerültek, Norris és Piastri is háromtizedre faragta a hátrányát.

Hadjar rosszul kezdődő edzése rosszul is folytatódott: bár megfutotta az aktuális 6. legjobb időt, de az első kanyarban a francia újra korlátot érintett, a reklámponyva egy részét is magával vitte, melynek utolsó cafatjait végül az alagútban hagyta el. Az emiatt előkerült sárga zászló többek között Piastri gyors körét is „nullázta”.

7 és fél perccel előtte Verstappen miatt is előkerült a sárga, amikor a Mirabeau-ban a bukótérbe futott. A négyszeres bajnok egy kicsit nehezen találta a rükvercet, de végül sikerült folytatnia a kört.

A hajrában Piastri gyorsult, mindössze 38 ezredre közelítette meg Leclerc legjobbját.

Az edzés rajtszimulációkkal zárult.

A versenyhétvége szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, 16 órakor következik az ezen a pályán mindig izgalmas kvalifikáció. A 2025-ös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.