A Forma-1-es Monacói Nagydíj felvezetéseként idén is megrendezték az autóversenyzők egyéb hírességek és méltóságok elleni focimeccsét. A jegyeladási bevételeket, illetve az egyéb adományokat jótékonysági célra fordító gálameccs története az 1970-es években indult, a ’80 évek óta pedig rendszeresen tartják, immár több évtizedes hagyományról beszélhetünk.

A pilótaválogatott keretébe – melybe az aktuális F1-eseken túl korábbi csúcskategóriás, valamint odáig el nem jutó, de másutt eredményes versenyzők is bekerülnek – idén a mezőnyből Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Oliver Bearman és Carlos Sainz nevezett, de mellettük ott volt például az egykori Williams-sztár Riccardo Patrese, a 2024-es ralivilágbajnok Thierry Neuville és az olasz labdarúgó-legenda Enrico Chiesa is.

F1 Drivers but football version

The Racing Stars Football Club match has started at the Stade Louis II

