Lando Norris korábban fokozott erővel volt jelen a közösségi médiában. Instagramon a személyes profilja mellett egy személyesebb jellegű fotós és videós fiókot is üzemeltetett, azonban a Forma-1-es Miami Nagydíj óta már a fő profilja is elnémult. A McLaren britje – akire egyre nagyobb nyomás nehezedik az őt felülmúló Oscar Piastri és bajnoki harc miatt – elárulta, nem is használja a közösségi oldalakat.

„Pár hete már nem használom” – mondta Imolában az újságíróknak. „Nem élvezem. Nincs szükségem rá. Ez az én életem, azt csinálom, amit szeretnék. Élvezem, hogy nem telefonozok annyit, mint korábban. Persze használom a mobilom, írok a barátaimnak meg ilyenek. De a közösségi médiát egyre inkább idő- és energiapazarlásnak látom, amire nincs szükségem.”

„Úgy érzem, több időm van arra, amit én szeretnék. Több időt töltök a barátaimmal, golfozok és edzek, olyan dolgokat csinálok, melyek produktívak” – fogalmazott.

Emlékezetes, hogy Forma-1-es karrierjük alatt Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel sem használtak közösségi oldalakat. A négyszeres világbajnok német az Instagram-fiókjának elindítását követően be is jelentette a visszavonulását. Nemrég Lewis Hamilton is átalakította közösségi oldalát, gyakorlatilag kisöpört mindent – még kutyáját és a Ferrarit is.