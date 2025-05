Helyi – azaz a miénkkel egyező – idő szerint 13.30-kor, napos, enyhe időben – 19 Celsius-fokos levegő-, 41 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság hetedik, egyben első európai fordulója, az Emilia-romagnai Nagydíj első szabadedzése a legendás imolai pályán.

Logisztikai okokból számos csapat hozott – a pályaspecifikus elemeken túli – fejlesztéseket, a Ferrari, a Mercedes, Red Bull és a McLaren is csomagokkal készült, de az Aston Martin is jó néhány újítást vetett be, az Alpine – ahol Jack Doohan helyett immár Franco Colapinto vezet – új első szárnyat, a Racing Bulls és a Haas új padlólemezzel kísérletezett.

The 2025 Emilia Romagna Grand Prix weekend is GO! #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/OpFG8tqs6G

A pályára elsőként a haasos Oliver Bearman gurult ki, de a fentiek miatt a többiek sem igazán késlekedtek, viszont a szokásostól eltérően a mezőny túlnyomó része már a gyakorlás kezdetére a lágy gumikat tett fel – az imolai piros Pirellik ráadásul 2025-ben az eddigi leglágyabb, C6-os keveréket jelentik.

Az edzés kezdetén az astonos Fernando Alonso kis híján ráfutott a ferraris Charles Lecelrc-re.

Negyed óra elteltével a leggyorsabb a mclarenes Lando Norris volt, mögötte a mercedeses George Russell, a a ferraris Lewis Hamilton, Alonso, Leclerc, az Aston Martin-os Lance Stroll és az első hazai F1-es nagydíjhétvégéjét kezdő mercedeses Kimi Antonelli sorakozott a top 10-ben, ám a pálya tisztulásával, felgumizódásával folyamatosan változott a sorrend.

Félidőnél aztán már a világbajnoki éllovas, Osar Piastri állz az élen, mögötte 54 ezreddel Russell állt, majd jelentősebb, háromtized feletti hátránnyal a williamses Carlos Sainz, a címvédő Max Verstappen és az alpine-os Pierre Gasyly – még közepes, sárga Pirelliken – következett.

Később még szorosabbá vált az élmezőny, az első ötöt (melynek élén Piastri mögött már csapattársa, Norris állt) szűk egytized fogta össze, elképesztően szoros volt a mezőny.

Az utolsó 10 percre sokan a közepes Pirellikre, hosszabb etapokra váltottak, a sorrend érdemben már nem változott.

Két és fél perc maradt a leintésig, amikor előkerült a megszakítást jelentő piros zászló, amikor a sauberes újonc, Gabriel Bortoleto a második Rivazzát „kiegyenesítve” a gumifalban kötött ki. A körözést már nem indították újra, a szokásosnak számító, leintés utáni a rajtrácsos startszimulációk is elmaradtak.

Bortoleto hops out of his car after his visit to the Turn 18 barriers

That's the end of the session #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/VRgRZ03P4t

— Formula 1 (@F1) May 16, 2025