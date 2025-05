A Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj a Ferrari egyik hazai versenyhétvégéje, melyre Charles Leclerc is készült a maga módján. A hétvége kezdetén még betegeskedő monacói versenyző olyan sisakdizájnt villantott, melyet nyugodtan szívükbe zárhatnak a maranellói alakulat szerelői.

Leclerc ugyanis egy az egyben azt a dizájnt használja, melyet a Scuderia is alkalmaz a bokszutcai szerelők által kötelezően viselendő sisakokon. A pilóta bukója annyiban tér el csupán, hogy egy üzenet szerepel a tetején. „Együtt nyomjuk tovább | egy csapatként ‒ Imola GP 2025.”

A pilóta egyébként nem volt maradéktalanul elégedett a sisakjával. Az első szabadedzésen Leclerc arra panaszkodott, hogy a menetszél túlságosan is rángatja ‒ egyébként mutatós ‒ fejvédőjét. Emiatt volt, hogy egy kézzel vezetett Imolában:

📻 "Helmet lift is horrible"



Charles Leclerc is having some issues with the airflow in front of the cockpit #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rHP1Ys64Hm