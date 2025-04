Két évvel ezelőtt sosem látott fölénnyel tarolt, tavaly már relatíve kevesebb kevesebb sikerrel lett újra Forma-1-es világbajnok a Red Bull-os Max Verstappen.

2024-ben a mclarenes Lando Norris volt a holland távoli kihívója, ám idén már az angol pilóta csapattársa, az első két győzelmét az előző szezonban megszerző Oscar Piastri van nyeregben, az ausztrál ifjonc idén az ötből három fordulóban állhatott a dobogó legfelső fokára, a Szaúd-arábiai Nagydíj óta pedig már vezeti a pontversenyt (Piastri – 99 pont, Norris – 89 pont, Verstappen – 87 pont).

Dzsiddai győzelme után maga a címvédő is csak méltatni tudta a 24 éves ausztrált.

„Úgy rémlik, már korábban is említettem, hogy sokan megfeledkeznek arról, hogy a tavalyi mindössze a második teljes szezonja volt. Nagyon higgadt hozzáállással versenyez, ami tetszik. Ez a pályán is megmutatkozik. Teljesít, amikor kell, alig-alig hibázik – pontosan erre van szükség, ha valaki a bajnoki címért akar küzdeni” – idézte Verstappent a Forma-1 hivatalos oldala.

A holland úgy véli, hogy Piastrinak komoly segítség, hogy a korábban a Red Bullnál is vezető, 2010-ben a bajnoki küzdelemben is a végéig részt vevő Mark Webber a mendzsere-mentora:

„Szerintem Mark sokat segít neki. Jó is ez. Az emberek tanulnak a saját karrierjükből [majd átadják a tudást] – ez volt velem és édesapámmal is, ahogy Mark is terelgeti Oscart. Oscar pedig él is a tehetségével, amit jó látni.”