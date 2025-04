Ugyan a vártnál döcögősebben indul Lewis Hamilton ferraris versenyzői pályafutása, de egyelőre ő is elkötelezett a csapat iránt, ahogy a Scuderia is türelmes a hétszeres világbajnokkal.

A 40 éves angol a minél hatékonyabb közös munka érdekében ráadásul olaszországi otthont is szerzett, hogy közelebb lehessen a maranellói központhoz.

„Milánó egyik legelőkelőbb környékén, a Porta Nuovában vásárolt magának házat” – idézte az F1TV szakkommentátoraként is dolgozó korábbi Forma-2-es bajnokot, Davide Valsecchit az F1Technical.net

A januári érkezése idején ideiglenesen az alapító, Enzo Ferrari egykori lakásában megszálló Hamilton állítólag korábban Bolognát és Modenát is fontolgatta – utóbbi jóval közelebb is van Maranellóhoz, mint Milánó – bő 2 óra helyett mindössze fél óra az út –, gyanítjuk, hogy a választásában szerepet játszott az utóbbi divatfőváros jellege is, ahogy talán az is, hogy ott még működik a gyorsétteremláncának két üzlete.

Pontos árat nem tudni, de biztosan nem volt olcsó az új szerzemény, ugyanis az említett környéken 10 ezer euró (bő 4 millió Ft) feletti négyzetméterárakkal mennek az ingatlanok.

Hamiltonnak a milánói mellett Monacóban, Londonban, Manhattanben (New York) és a Colorado állambeli Aspenben is vannak ingatlanjai.