Lewis Hamilton hosszú évek óta vegán étrendet visz, sőt, a hollywoodi szupersztár Leonadro di Caprióval és a focisztzár Thibaut Courtois-val közösen 2019-ben vegán gyorsétteremláncot is alapított.

A Neat Burger az első, londoni étterem után Milánóban, New Yorkban és Dubajban is nyitott tisztán növényi alapú alapanyagokból készült gyorskajákat kínáló helyet, de úgy tűnik, túlbecsülték az érdeklődést és a keresletet.

Az étteremlánc végig veszteséget termelt, 2022-ben csak az Egyesült Királyságban 7,85 millió font (3,75 milliárd Ft) mínusszal zártak.

A több mint egy tucat étterem kétharmadát – New York, Dubaj – már tavaly bezárták, most pedig a két korábbi után a két utolsó egyesült királyságbeli vegaburgerező is bezárt. Immár csak a két milánói büfé van talpon, de gyanítható, hogy azokra is hasonló sors vár.