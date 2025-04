Rekordgyorsasággal váltották le a szezon elején bukdácsoló Liam Lawsont a Red Bullnál, így két versenyhétvége után az új-zélandi korábbi csapattársával, Cunoda Jukival cserélt helyet. A japán pilóta előléptetése egyértelmű előrelépést hozott – bár továbbra is kimagasló Max Verstappen előnye, az év végéig biztonságban van.

Igaz, a Japán Nagydíjon megejtett bemutatkozása nem sült el a legjobban, az előző két hétvégén egészen a Q3-ig menetelt az időmérő edzésen, majd Bahreinben az első pontjait is megszerezte a Red Bull kötelékében. Bár Cunoda a Szaúd-arábiai Nagydíj sajtónapján azt nyilatkozta, akár arra is képes, hogy egy nap legyőzze a négyszeres világbajnokot, a csapatnál is úgy látják, hogy még van mit tanulnia.

Több szakportál – köztük a Motorsport.com és a RacingNews365.com – is egyöntetűen arról számolt be, hogy intenzív tesztprogram előtt áll Cunoda. Ennek keretében a 24 éves pilótának nemcsak a szimulátorban lesz dolga, de a csapat korábbi autóját, az RB19-et is pályára kell vinnie. Kiderült az is, hogy a tesztet a Brit Nagydíjnak is otthont adó silverstone-i pályán ejtik meg.

A Red Bull 2023-as versenygépét – amivel Verstappen és akkori csapattársa, Sergio Pérez a 22-ből 21 versenyt nyert meg a szezonban – korábban Lawson is vezethette, mielőtt még a bahreini előszezoni teszttel elindult volna a 2025-ös idény.

A szabályok értelmében minden évben 20 napon tesztelhetnek a korábbi autóikkal a csapatok, igaz, az állandó pilóták csak négy napig körözhetnek, és nem tehetnek meg 1000 kilométernél többet.