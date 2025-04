A 2025-ös idény „sötét lova” a mercedeses George Russell, aki az eddigi négy fordulóból háromszor is a dobogón zárt, legutóbb, Bahreinben is. Az angol a vasárnapi futamon a 2. hellyel újabb 18 pontot zsebelt be, csak 14 egységre van az éllovas Lando Norristól, ráadásul a versenyen előtte is tudott zárni, ám igen nehéz volt a dolga.

Russell a futam során „kiesett” a hivatalos időmérő rendszerből, volt pillanat, amikor a mezőny végén mutatták, ráadásul a jel hiánya miatt még a DRS-t sem tudta megfelelően használni, vizsgálat alá is vonták, amiért a megfelelő pont előtt nyitotta a hátsó szárnyat.

„Ott az autóban a jeladó, és amikor az autó áthalad a vonalon, az FOM felismeri, melyik autóról van szó, itt viszont valamiért ez nem működött. Egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy a kábelezéssel volt probléma, vagy az FOM rendszerével” – magyarázta a csapatfőnök Toto Wolff, aki elárulta, hogy a fékrendszerrel is problémák voltak Russellnél.

„Nagyon sok minden volt, szerintem ő volt a futam igazi győztese. Ki-kihagyott az elektronikus fékrendszer, nem tudhatta, hogy azzal lassul-e majd vagy épp a hidraulikával, pedig teljesen más a féktávolság, de ezt is képes volt kezelni.”

A hab a tortán, hogy a verseny vége felé a mérnöke arra figyelmeztette Russellt, hogy a kormányának kijelzője is felmondhatja a szolgálatot.

„Mindenféle gond volt az autóval. A kijelzőről eltűntek az adatok. A fékpedál vészmódba kapcsolt, mindent újra kellett indítanom. Egyik pillanatban jól működtek a fékek, a következőben nem. Nagyon örültem, hogy eljutottam a kockás zászlóig” – mesélte a futam után.

„Azt nem tudom, a DRS-sel mi történt – a többi hibához lehetett köze annak is. Amint láttam, hogy kinyílt, rögtön lassítottam is, eldobtam kéttizedet. De aztán nem ismétlődött meg a dolog. Nem is a DRS gombját nyomtam meg, hanem egy másikat, mégis kinyílt. De nem is nyertem vele semmit, egy másodpercig volt csak nyitva” – magyarázta.

A versenyfelügyelők el is fogadták Russell érvelését, ezért a DRS-nyitásért nem kapott büntetést.