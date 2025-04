A McLaren igen rövid, de nagy bejelentést tett: az F1 és az amerikai IndyCar mellett 2027-től a a hosszútávú világbajnokság (WEC) csúcskategóriájában, az hypercaros LMDh osztályban is elindul.

A brit gyártó ezzel egyszerre lesz jelent a motorsport három legrangosabb szériájában, így akár az is megeshet, hogy egyetlen szezonban megnyerjék az autóversenyzés hármas koronáját, azaz az F1-es Monacói Nagydíjat, az Indianapolisi 500 mérföldest és a Le Mans-i 24 órást.

Tegyük hozzá, ha nem is egy azon évben, de a McLarennek – egyedüli csapatként – már sikerült ez, hiszen 1974-ben (majd ’76-ban győzött már az Indy 500-on, 1995-ben pedig, az világ akkor leggyorsabb közúti autójának számító „F1” versenyváltozatával a GTR-rel taroltak Le Mans-ban, az 1. mellett a 3., 4. és 5. helyet is megszerezték.

Az akkor egyszeri bravúr volt, a McLaren versenyautói azóta csak alacsonyabb osztályokban voltak jelen, ám a mostani bejelentés azt jelenti, hogy a WEC-ben is a legmagasabb szinten és állandó jelleggel vesznek majd részt.

WE'RE BACK! 🤩@FIAWEC and @24hoursoflemans, see you on track in 2027 🧡#McLaren pic.twitter.com/EvnLhzTpCC

— McLaren (@McLarenF1) April 10, 2025