Valószínűleg igen kevesen neveznék izgalmas, szórakoztató futamnak a múlt vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíjat, melyen 58 kör után egyetlen pozíciócsere történt a top 10-ben.

A kaotikus szezonnyitó, valamint a szintén élvezhető Kínai Nagydíj után sokak számára kiábrándító, lehangoló volt az érdemi előzéseket nélkülöző szuzukai verseny, ám a kétszeres világbajnok Fernando Alonso szerint eleve hiba minden hétvégétől nagy izgalmakat várni.

„A Forma-1 mindig is ilyen volt. Néha, ha az ember megnéz mondjuk egy ’86-os futamot, egy kiállást lát, az első két autó meg 45 másodperccel a harmadik előtt megy, de így is jó elnézni” – mondta a most következő Bahreini Nagydíj csütörtöki sajtónapján minden idők legtapasztaltabb F1-es versenyzője.

„Manapság viszont folyamatosan keressük, hogy lehetne több előzés, több bokszkiállás, hogyan lehetne még közelebb hozni egymáshoz a csapatokat. Vannak ezekre más, nagyszerű kategóriák, lehet nézni azokat. Ez itt a Forma-1, szeressük olyannak, amilyen” – folytatta.

Az Aston Martin spanyolja szerint nem kis részben épp az F1 szereplői erősítik fel az esetleg hamis elvárásokat:

„Az én megoldásom a kevesebb média lenne. Nem is az újságírók a hibásak. Egyszerűen csak nagyon sok megjelenésünk van, sajtótájékoztatók, szurkolói fórumok, kérdések a szabadedzés után, a csapatok saját közösségimédia-csatornái, aztán az időmérő, majd a futam [utáni nyilatkozatok]. Ha ezt felszorozzuk a 20 versenyzővel, hozzáadjuk még a csapatfőnököket, szerintem már túl sokat szövegelünk.”