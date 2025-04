Április 2-án a regnáló amerikai elnök, Donald Trump drasztikus vámpolitikai intézkedéseket jelentett be. A lépésre minden bizonnyal a Föld többi országa is válaszolni fog, az Európai Unió is például viszontvámokat tervez. Ezzel végső soron az Egyesült Államok sem jár jobban, hiszen az onnan exportált termékek is magasabb áron jutnak el a vevőhöz.

A helyzet mindent és mindenkit érint, így a motorsportot, azon belül pedig a Forma-1-et is. Gene Haas, az amerikai Haas-istálló tulajdonosa ki is adott egy közleményt a témában, kijelentve, hogy a Trump-féle vámok máris éreztetik hatásukat.

Az elmúlt napokban drámai csökkenést látunk a szerszámgépeink iránt mind a belföldi, mind a külföldi vásárlók részéről. Elővigyázatosságból csökkentettük a termelést és megszüntettük a túlórázást egyetlen gyárunkban, a kaliforniai Oxnardban, ahol 1700 dolgozót foglalkoztatunk és 1983 óta működünk. Leállítottuk a munkaerő-felvételt és felfüggesztettük az új munkaerő-igényléseket

– fogalmaz a közlemény, hozzátéve, hogy valós támogatásokat várnak a kormánytól.

A kilátások tehát nem túl jók, és ez azért lehet aggasztó, mert végső soron a szerszámokból származó pénzből építkezik Gene Haas motorsport-birodalma. A NASCAR-szerepvállalását 2024 végén ugyan kicsit lejjebb tekerte az amerikai üzletember, a csúcskategóriában négy autó helyett immár csak egyet pénzel. Ott van viszont a Forma-1-es csapat, ami egy évben a szponzori bevételek mellett is több tízmillió dollárt vihet el.