A 2025-ös idénytől a Forma-1-es csapatok a korábbi kettő helyett már négy szabadedzésen kötelesek ifjoncoknak – a meghatározás szerint legfeljebb két F1-es nagydíjon részt vett versenyző – vezetési lehetőséget adni.

A nem egészen átgondolt definíció miatt négy csapat a szezon első két fordulóján máris letudhatta a kötelezettség felét az állandó versenyzőnek szerződtetett újoncaikkal – Mercedes: Kimi Antonelli, Racing Bulls: Isack Hadjar, Sauber: Gabriel Bortoleto, Alpine: Jack Doohan és Hirakava Rio, de a többiek is igyekeznek viszonylag hamar teljesíteni „az első köröket”.

Stepping up once again 🙌

Luke will be getting behind the wheel of Carlos' FW47 during FP1 in Bahrain this weekend. Tap below for full details 🔗

