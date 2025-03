Hamar elfogyott a türelem a Red Bull újdonsült versenyzőjével, Liam Lawsonnal szemben, akit a soron következő Japán Nagydíjtól visszafokoznak a bikások kettes számú csapatába, a Racing Bullsba. A döntés értelmében a 23 éves új-zélandi helyén, a négyszeres és címvédő világbajnok Max Verstappen csapattársaként először a hazai közönsége előtt bizonyíthat Cunoda Juki.

Azután határoztak a csere mellett a Red Bullnál, hogy a 2025-ös Forma-1-es idény első két hétvégéjén a Sergio Pérez utódjaként szerződtetett Lawson a középmezőnnyel sem tudta tartani a lépést – sőt, a Kínai Nagydíjon mindkét időmérő edzésen a sor végére kvalifikálta magát. Az eddigiek alapján nem lenne ördögtől való a feltételezés, hogy a továbbiakban is átjáróházként működhet a Red Bull második autója, azaz, ha Cunoda sem fogja állni a sarat, további átszervezésekre lehet kilátás.

Ennek azonban ellentmond Helmut Marko nyilatkozata: a Red Bull tanácsadója azt mondta a Motorsport.com társkiadványa, a Formel1.de hasábjain, hogy az év vége előtt már nem terveznek változtatni az anyacsapat pilótafelállásán. „Cunoda Juki fogja nálunk befejezni a szezont” – szögezte le.

Arról, hogy miért és miként változott meg a véleményük Cunodával kapcsolatban az elmúlt három hónapban, így nyilatkozott a 81 éves szakember: „Cunoda Juki egy gyors versenyző, ezt tudjuk, de neki is voltak jó és rossz pillanatai. Ezért gondoltuk úgy, hogy Lawson a jobb és erősebb választás. Juki azonban megváltozott, lecserélte a menedzsmentjét is, így most már ő a legjobb opció.”

„Különösen Szuzukában. Bár Lawson is ismeri a pályát, [Isack – a szerk.] Hadjar esetében is az volt a helyzet, hogy nem ismeri a kínai pályát, mégis azonnal megvolt a tempója” – folytatta az osztrák. „Majdnem olyan gyors volt, mint Juki, legalábbis az időmérő edzésen. Lawson negatív spirálba került, amit meg kellett törnünk, hogy lehessen még jövője a pályafutásának.”

„Jukinak is voltak hullámvölgyei, emlékszem például a mexikói balesetére. Akkor nem volt annyira kiegyensúlyozott, mint most. Ez már az ötödik éve, így a tapasztalata ilyen nehéz körülmények között komoly fegyvertény. Juki ezt többször is bizonyította már, így jelenleg ő megfelelő ember a Red Bull számára” – húzta alá Marko.

Kitért arra is, hogy a Kínai Nagydíj után két-három alkalommal a csapat szimulátorában vezethetett Cunoda. „Gyorsan kellett reagálnunk, de minden pozitív volt. Még a technikai visszajelzései is, noha korábban ezek tűntek a gyenge pontjának” – beszélt Cunoda Milton Keynes-i bemutatkozásáról. „Azt gondoltuk, nem érti az autója technikai oldalát és nem is tudja beállítani, de bebizonyosodott, hogy nem így van.”

„Az, hogy a következő verseny pont Japánban lesz, pusztán a véletlen műve. Természetesen a Honda örül a döntésnek, ez nyilvánvaló. Ez azonban nem volt döntő tényező, már csak azért sem, mert az év végén megszakad a Hondával a kapcsolatunk.”

Függetlenül attól, hogy az idei évvel lezárul a Red Bull és a Honda házassága, úgy tudni, hogy a csapat a japán márka és az elmúlt évek közös sikerei előtt tisztelegve különleges festéssel keszül a szuzukai hétvégére – írta meg a RacingNews365.com. Hasonlóra már 2021-ben is készült a Red Bull, de mivel akkor a koronavírus-járvány miatt elmaradt a Japán Nagydíj, Törökországban borultak fehérbe a csapat autói.

A két fél együttműködése 2018-ban kezdődött – igaz, az első évben még csak az akkor Toro Rosso néven futott fiókcsapatot látták el motorokkal –, ám úgy tűnt, hogy 2021 végén hátat fordít a sportágnak a Honda. Végül – még ha a háttérben is – maradtak a japánok, akik a következő években az Aston Martinnak fogják szállítani a hajtásláncokat, míg a Red Bull a General Motorsszal – azon belül is a Forddal – karöltve fejleszt saját erőforrást.