Bár a szezonnyitó melbourne-i időmérőn a 3., a versenyen a 2. lett Max Verstappen, Sanghajban pedig a sprintkvalin a 2., a sprintfutamon a 3. helyet hozta, a hagyományos időmérőn, majd a Kínai Nagydíjon már csak a 4. helyre rangsorolták a címvédőt.

A Red Bull versenyképessége nem az igazi, a helyzetet pedig nehezíti, hogy a Sergio Perez helyére beültetett újonc, Liam Lawson a mexikói legrosszabb hétvégit idézően eredménytelen, két forduló, három pontszerzési lehetőség után 0 egységgel áll, a bajnokságban a 17. Máris reális kérdés az új-zélandi lecserélése.

Az aggasztó kezdés miatt a Red Bullnál válságértekezletet tartanak.

„A héten Milton Keynes-ben lesz egy megbeszélés, ahol áttekintjük, mikor és hogyan hozhatjuk be a lemaradást. Addig is igyekszünk a lehető legtöbb pontot hozni. Aggódunk, de azért még nem dobjuk be a törölközőt” – idézte a Motorsport.com az energiaital-gyártó motorsportfőnökét, Helmut Markót.

„Max is ott lesz a gyárban, hogy áttekintsük a gyenge pontokat. A lehető leghamarabb javítanunk kell az autón, de tudjuk, hogy ez nem megy azonnal. Azt tapasztaltuk, hogy pályánként, sőt, gumikeverékenként változhat a teljesítmény. A McLaren egyértelműen előttünk jár, választ kell találnunk erre.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner igyekezett pozitívabban reagálni:

„Ez csak a 2. forduló volt, nem lehetünk defetisták. Egyéniben alig 8 pontra vagyunk az éllovastól, még minden nyitott. Ha valamit megtanultunk tavaly, az az, hogy nem az számít, milyen erősen kezdünk, hanem hogy milyen erősen zárunk. A csapat erős, komoly tudás van a háttérben, tudjuk, hogy még kéne egy kis tempót találnunk, de minden eszközünk és szakemberünk meg is van ehhez.”

Tegyük hozzá, hogy egy szakember talán hiányzik: a korábbi sikerek egyik kulcsfigurája, a március eleje óta már az Aston Martinnál tevékenykedő sztártervező, Adrian Newey tavaly tavasszal hagyta abba a munkát a csapatnál, és érdekes módon a formaromlás is akkor kezdődött.