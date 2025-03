A mclarenes Oscar Piastri nyerte a 2025-ös Forma-1-es Kínai Nagydíjat csapattársa, Lando Norris és a mercedeses George Russell előtt. A McLaren előnye meggyőző volt, de egy technikai hiba miatt igencsak centizgetősen lett meg a kettős siker.

Az ausztrál esőzés után a sanghaji aszfaltcsíkon remek idő várt a pilótákra, bár némi szél nehezítette az 56 kör megtételét. A rajtrácsra 19 autó állt fel, javarészt közepes gumikon. Kemény gumikat Lance Stroll (Aston Martin, 14.), Oliver Bearman (Haas, 17.), valamint Liam Lawson választott a Red Bull-lal, aki a bokszból rajtolt.

A rajtot a második helyről induló George Russell kapta el a legjobban, de a mercedeses így is visszaesett egy helyet, mert megelőzte őt Lando Norris. Oscar Piastrival így a két McLaren vezetett a Mercedes előtt. Max Verstappen Red Bullját a két Ferrari is átlépte, bár az ötödik helyre feljövő Charles Leclerc első szárnya megsérült, amikor eltalálta Lewis Hamilton jobb hátsó gumiját. A monacói és a brit is folytatta a száguldást bokszkiállás nélkül.

A rajt vesztese Gabriel Bortoleto volt a Kick Sauberrel, aki az első kör végén már a bokszba is látogatott egy megforgás után. A futam első kiesője azonban Fernando Alonso volt: az Aston Martin egyik hátsó fékje melegedett túl, a negyedik kör végén bokszba is hajtott a spanyol.

Az élmezőny nem szakadt el egymástól az első körökben. Piastrira ragadt Norris és Russell, de a hatodik Verstappen mögött is ott volt szorosan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a két Racing Bulls Cunoda Juki, Isack Hadjar sorrendben, valamint Esteban Ocon (Haas).

A pilóták már a 8. kör körül elkezdtek panaszkodni a gumikra. Leglátványosabban Verstappen küszködött, aki messze lemaradt Leclerc mögött a 6. helyen. A monacóiban azonban feléledt a versenyszellem, ő volt a legközelebb az előtte autózóhoz.

A tervezett kerékcseréket Pierre Gasly kezdte meg a 10. kör végén az Alpine-nal, melyre a középmezőny tagjai a következő körökben reagáltak is. Beindult tehát a jövés-menés a bokszutcában, mindenki kemény gumikra váltott. Hamilton és Verstappen ugrottak először az élmezőnyből 13 kör után, egy körrel később pedig Piastri és Russell is váltottak. Norris és Leclerc sem volt sokáig adós a kiállással, a monacói Ferrariján nem cseréltek első szárnyat. Jól mutatta az elévágás erejét, hogy Russell ezzel feljött a virtuális második helyre. A futamot ekkor Alexander Albon (Williams) vezette.

Leclerc a kiállás után közel maradt Hamiltonhoz, és támadott is. Norris és Russell sem unatkoztak, a mclarenes visszaelőzte a Mercedes britjét. Piastri időközben visszavette a pályán az első helyet Albontól, a Williamsen jól bírták a gumik.

A Ferrari csapatutasítást hozott, Hamiltonnak jelezték, hogy Leclerc-t engedje el. A helycsere nem történt meg azonnal, de erélyesebben rászóltak a hétszeres világbajnokra, hogy működjön együtt. A 21. kör elején Leclerc fel is jött a negyedik helyre, miután Albon is kiállt friss gumikért 20 kör után.

Piastri ekkor már 4,5 másodperccel vezetett Norris előtt, látszólag a kezében tartotta a futamot. Norris, Russell, Leclerc és Hamilton között azonban szorosabb volt az állás, és a helycsere után Leclerc még Piastrinál is gyorsabb volt – továbbra is törött első szárnnyal.

A következő körökben kissé lehiggadt a mezőny. Piastri előnye lassan olvadni kezdett, bő 3 másodpercre a 30. körig, Russell pedig további 3 másodperccel volt lemaradva. A brit inkább Leclerc-re figyelt, aki folyamatosan nyithatta a DRS-t, de az igazán jó előzési pontok előtt a Mercedes rendre ellépett tőle. Hamilton az ötödik helyen lemaradt Leclerc mögött 3 másodpercre, Verstappen pedig további 4,5-lel követte őket.

A futam ezen pontja fordulópontot jelentett több téren is. A McLaren rákapcsolt, és elkezdték leszakítani Russelléket. A Mercedes mögül leszakadt Leclerc is a Ferrarival egy hibát követően. Érdemes volt Strollt figyelni: az Aston Martin állva maradt pilótája jól sáfárkodott kemény gumijaival a hetedik helyen, és a futam kétharmadához közeledve még nem járt a bokszban. Közben a 34. körben már a középmezőny tagjai között is volt, aki megejtette második kiállását.

A 35. körben váratlan előrejelzés érkezett: az utolsó három körre kisebb esőt jósoltak Norrisnak. Eddigre az első hat pilóta nagyjából egyenlően, 3-5 másodpercre leszakadt egymástól. A kivételt meglepő módon Verstappen jelentette, aki elkezdte becserkészni Hamiltont.

Stroll a 37. körben ejtette meg kerékcseréjét, és a 14. helyről kezdhetett előretörésbe. Egy körrel később Hamilton a második kiállására érkezett a Ferrarihoz, így Verstappen feljött az ötödik helyre. Az azonban közel sem volt biztos, hogy az élmezőny tagjai újabb kiállásra készülnek. Piastri például kényelmesen érezte magát az élen.

Hamilton a kiállása után közel egy másodperccel gyorsabb körökre volt képes, mint Verstappen, de több másodperc volt a lemaradása, mint kör. Verstappen közben nem állt meg, és Leclerc-t is elkezdte szép lassan becserkészni. A 40. kör után az élmenők között komolyabb, 4-5 másodperces hézagok voltak már, csatának nem volt nyoma sem. A jó meccseket Bearman szolgáltatta, aki fel is jött a pontszerzők közé alternatív stratégiájának köszönhetően.

A futam hajrájában Cunoda első szárnyával furcsa dolog történt: menet közben beszakadt az egyik oldal közepe. A Racing Bulls ígéretes futama ezzel vált kudarccá: miután csak ők voltak, akik a középmezőnyben egyértelműen két kiállással mentek, elestek a pontszerzés lehetőségétől. A japán pilóta a kényszerű cserével az utolsó helyre esett vissza.

Norrisnak az utolsó körökre fékpedál-problémái támadtak, mely köridőben ugyan nem jelentkezett, de nem lehetett a britnek komfortos. Második helyét azonban így is kényelmesen tartotta. Nem úgy Leclerc a negyediket, akit az utolsó öt körben utolért Verstappen. A hollandnak nem kellett Hamiltontól tartania, messze volt tőle a brit. Verstappen sikerrel meg is előzte a Ferrarit, így megszerezte a negyedik helyet az 53. körben.

Az utolsó három körre végül nem jött meg a várt csapadék. Piastri így abszolút gond nélkül, mindent végig kézben tartva nyert Kínában a a fékhiba miatt jelentősen visszalassuló, de második helyre még épp beérő Norris és Russell előtt. Verstappen a leintésig visszakerült rajthelyére, a két Ferrari elé. A pontszerző zóna maradék helyein Ocon, Antonelli, Albon és Bearman osztozott.

A leintésig a stewardok kiosztottak egy 10 másodperces büntetést az alpine-os Jack Doohannek egy leszorításért, de ez csak a pontszerző zónán kívüli pozíciókat változtatta.

A bajnokságok állása:

Norris – 44 p Verstappen – 36 p Russell – 35 p Piastri – 34 p Antonelli – 18 p Leclerc – 18 p

McLaren – 78 p Mercedes – 53 p Red Bull – 36 p Ferrari – 35 p Williams – 12 p Aston Martin – 8 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon két hét múlva Japánban folytatódik.