George Russell a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérője – azaz még nem is a verseny – után már leírta az egész szezont, szinte odaajándékozva azt a McLarennek. Ahogy azt a Vezess megírta, a brit szerint a Mercedes nemigen tudja majd behozni a wokingiak előnyét, ami olyan nagy, hogy a papaja csapat emiatt a 2026-os szezonnak is előnyből vághat neki.

Russell az ausztráliai dobogó után Kínába érkezve sem volt túl optimista. „Kétségtelen, hogy a McLaren autói alkalmasak arra, hogy mindenhol a leggyorsabbak legyenek,

és ez alapján meg is kellene nyerniük az összes futamot.

Nagyobb az előnyük, mint a Red Bullnak valaha” – fogalmazott Russell, hozzátéve, hogy gyengébb teljesítmény a McLaren autóitól talán csak hűvösebb időjárási körülmények között fordulhat majd elő.

A McLarennél azonban hűtik a kedélyeket. „George az elmúlt hetekben előjött néhány vicces dologgal” – kommentálta Russell kijelentéseit Oscar Piastri. „Ha le akarja írni a saját szezonját rögtön az első versenyhétvége után, akkor tegye, mi viszont teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy Melbourne kivételes forduló volt és egyáltalán nem az történt ott, amire normál esetben számítunk” – tette hozzá.

Hasonlóan vélekedik Lando Norris is, akit már most sokan a világbajnokság első számú esélyesének tartanak. „Remélem, hogy jobbak leszünk és könnyebb dolgunk lesz, de most nincs még okunk az ünneplésre” – nyilatkozta a melbourne-i győztes. „Hogy jó volt-e? Igen. Tökéletes volt-e? Nem” – mondta a nyitóhétvégéről beszélve. „Valamivel kiszámíthatóbbnak és kényelmesebben vezethetőnek kellene lennie. Láttuk, hogy a Red Bull mennyire gyors, nem sokkal vannak lemaradva tőlünk.”

„Volt egy jó hétvégém, de mindannyiunknak le kell nyugodni. A vb-címre nem gondolok, legalább addig, amíg el nem jutunk a szezon feléig” – tette hozzá.