Szedte az áldozatait a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj: a 2025-ös idény esőkáosszal fűszerezett első futamán végül Lando Norris látta meg elsőként a kockás zászlót. A McLaren brit pilótája így pályafutása ötödik győzelmét szerezte meg, de a befutónál egy másodpercnél is kevesebb volt az előnye a címvédő Max Verstappennel (Red Bull) szemben. A dobogó legalsó fokára George Russell (Mercedes) állhatott fel.

A 57 körös futam leintése után a 2014-es GP2-bajnok, korábbi F1-es pilóta Jolyon Palmer készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Kemény futam volt, különösen úgy, hogy Max a nyakamon volt” – kezdte a mondandóját Norris. „Nyomtam, főleg az utolsó két körben. Kicsit stresszes volt, de csodálatosan indult az évünk. Tavaly sokat hibáztunk, és sikerült tanulnunk azokból: Silverstone-ban és Kanadában is egy ilyen versenyen kaptunk ki.”

„Ez még csak az első volt a 24 futamból, de a nyomással, Maxszal és Oscarral is megküzdve végig nyomtam. A McLaren kiváló autót adott nekem, így köszönetet kell mondanom a csapatnak.”

„Nehéz verseny volt, de szórakoztató volt a vége. Landónak volt egy pillanata a 6-os kanyarban, ami miatt lendületet veszített, így közel kerültem hozzá, és nyithattam a DRS-t. Előzni azonban nagyon nehéz volt, de jól szórakoztam. Főleg az utolsó körökben, nagyon keményen nyomtam, hogy harcolhassak a győzelemért” – értékelte a versenyét Verstappen.

A négyszeres világbajnok kitért arra is, szerinte a McLaren egy kicsit bepánikolt az eső miatt, miközben ők igyekeztek megőrizni a hidegvérüket. „Ők bementek, én a pályán maradtam. Az első kör még rendben volt, aztán a pálya másik felén is rázendített az eső, így ki kellett jönnünk a bokszba. Ugyanakkor, ha egy körrel korábban is jöttem volna, akkor is a másodikok lettünk volna a kiállás után, de szerintem megérte kockáztatni.”

„Azt hiszem, ilyenre számítottam” – felelte, amikor arról kérdezték, felülmúlta-e a várakozásait a Red Bull autója. „Lehetett látni, hogy az első etapban hiányzott a tempónk a McLarennel szemben, de még mindig 18 ponttal többet szereztem itt, mint tavaly, úgyhogy elfogadom.”

„Remek érzés, hogy a harmadik helyen értünk célba” – nyilatkozta Russell, aki később Norris és a csapattársa, az újonc Andrea Kimi Antonelli előtt is kalapot emelt. „Minden elismerésem Landóé. Egy ilyen verseny lehet a legrosszabb rémálmod, ha éppen az élen állsz, de nagyszerű munkát végzett. Ugyanígy gratulálok Kiminek is, hogy felzárkózott az ötödik helyre, ami lenyűgöző.”

„Örülök a dobogónak. Élveztem, de abban is bíztam, hogy az előttem álló két srác hibázni fog, és kicsúsznak. Trükkös verseny volt, de erről szól a Forma-1. Remélem, mindenki élvezte otthon” – jegyezte meg a Mercedes brit versenyzője.