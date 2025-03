Elsőként törhette volna meg az ausztrál Forma-1-es versenyzők hazai átkát Oscar Piastri, azonban annak ellenére, hogy sokáig a győzelemért is harcban, végül a dobogóra sem állhatott fel a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon.

Az utolsó biztonsági autós fázis előtti körökben váratlanul és alaposan tréfálták meg a McLaren versenyzőit a hirtelen változó időjárási körülmények. Amint leszakadt az eső, a pálya utolsó szektorában a futamgyőztes csapattársa példáját követve Piastri is kicsúszott a pályáról, azzal a különbséggel, hogy az ausztrálnak csaknem egy percig tartott, mire a fűről vissza tudott térni a versenybe.

