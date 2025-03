Felemásan alakult a Red Bull szempontjából a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj kvalifikációja. Amíg Max Verstappen harmadik helye némi bizakodása adhat okot, a garázs másik oldalán mintha Sergio Pérez menesztésével sem változott volna semmi a tavalyi évhez képest.

A helyére leigazolt Liam Lawsont az ág is húzta: a harmadik szabadedzésen motorhiba miatt egyetlen mért kört sem teljesíthetett, majd az első Red Bull-os időmérőjén is bukdácsolva csak a 18. lett. Esélye sem volt a továbbjutásra a Racing Bullstól előléptetett új-zélandinak, miután az utolsó Q1-es körébe is többször belehibázott.

„Számítottunk rá, hogy nehezen indul számunkra az időmérő” – értéktelte az időmérőjét a Sky Sports F1-nek Lawson. „Hogy őszinte legyek, tudtuk, hogy az első köröknek nem igazán lesz jelentőségük. Azt terveztük, hogy lépésről lépésre fogunk építkezni. A második körön nyilván minden szétesett. Az utolsó kör egészen az utolsó szektorig jó volt, amikor hirtelen beestek a gumik.”

„Természetesen az sem segített, hogy kihagytam a harmadik szabadedzést, de attól még nem szabadna kicsúsznom az időmérőn” – szúrt oda magának a 23 éves pilóta.

Megvédte Lawsont a főnöke

Korántsem volt ennyire szigorú Lawson teljesítményével szemben Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. A brit vezető védelmébe vette a csapat újdonsült pilótáját, mondván, korábban még nem versenyzett a melbourne-i aszfaltcsíkon, így a teljesítménye azokon a helyszíneken lehet mérvadó, amiket már ismer korábbról.

„Nehéz nap volt számára, miután egy olyan pályán esett ki számára az utolsó edzés, amit nem ismert korábbról. Ő az egyedüli a mezőnyben, aki még nem versenyzett itt, emiatt rögtön hátrányba került” – idézte Horner magyarázatát a RaceFans. „Az első köre a teljesítményhiánytól eltekintve rendben volt, a másodikban volt egy elfékezése, a harmadikban pedig hibázott. A nyomás ilyenkor folyamatosan nő, tehát nem lehet őt megítélni a mai teljesítménye alapján, remélhetőleg a holnapi nap jobban sikerül neki.”

Hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy a Q1-ben a Red Bull versenyzői között alakult ki a legnagyobb csapaton belüli szakadék, ugyanis Lawson egy másodperccel volt lassabb a négyszeres világbajnok csapattársánál. „Max egy gép a csapattársai mellett. Nem ítélhetjük meg Liamet az alapján, amit eddig láttunk. Nagyon igazságtalan volna” – hangsúlyozta Horner.

„Eddig nagyon nehéz volt neki. Meglátjuk, hogyan sikerült a holnapi verseny, és utána jönnek azok a pályák, amiket már ismer. Úgy gondolom, akkor fog igazán életre kelni.”